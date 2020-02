Avatar: Ubisoft Massives Projekt trotz Infosperre weiter in Entwicklung

Bereits Anfang 2017 wurde ein neues Projekt auf Basis der "Avatar"-Marke angekündigt. Auch wenn es in der Vergangenheit sehr still um den Titel wurde, befindet sich "Avatar" nach wie vor in Entwicklung. Mit konkreten Details sollten wir vorerst aber nicht rechnen.

Im Februar des Jahres 2017 kündigten Fox und Ubisoft ein neues Videospiel auf Basis der „Avatar“-Marke für die Konsolen sowie den PC an.

Für die Entwicklung von „Avatar“ zeichnen die Entwickler von Ubisoft Massive verantwortlich. Da das Studio seinerzeit noch mitten in der Entwicklung von „The Division 2“ steckte, rückte „Avatar“ erst einmal in den Hintergrund. Unglücklicherweise wurde es in der Vergangenheit auch nach dem Release von „The Division 2“ recht still um „Avatar“. Sorgen müssen sich die Fans laut offiziellen Angaben allerdings nicht machen.

Inforsperre bleibt bestehen

Auf einem Event zu „The Division 2: Die Warlords von New York“ wurde Ubisoft Massives Produzent Jesper Karabanov unter anderem nach „Avatar“ befragt. Wie Karabanov versicherte, befindet sich „Avatar“ nach wie vor in Entwicklung. Konkrete Details zum Spiel an sich konnte er allerdings nicht nennen und wies darauf hin, dass diese wohl auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

„Ja, aber ich kann nicht darüber reden. Ich kann nicht darüber sprechen“, so Karabanov kurz und knapp. Da bisher weder handfeste Informationen noch erste Spielszenen zu „Avatar“ veröffentlicht wurden, ist wohl davon auszugehen, dass das Projekt noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat.

Dies wiederum lässt den Schluss zu, dass „Avatar“ erst für die kommende Konsolen-Generation in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 veröffentlicht wird. Offiziell bestätigt wurde dies bisher aber nicht.

