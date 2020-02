Biomutant: Release erneut verschoben – Next-Gen-Veröffentlichung angestrebt?

Das Kung-Fu-RPG "Biomutant" erscheint später als bisher erwartet. Erst im nächsten Geschäftsjahr der Embracer Group, also frühestens im April 2020, soll der Titel auf den Markt kommen.

Das Kung-Fu-RPG „Biomutant“ wurde bereits im August 2017 angekündigt. Veröffentlicht wurde der Titel bisher nicht. Und wie wir dank des neusten Geschäftsberichtes der Embracer Group (das Unternehmen hinter THQ Nordic) wissen, wird eure Geduld länger als erwartet auf die Folter gespannt.

Wie im Zuge der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen bestätigt wurde, erscheint „Biomutant“ nicht mehr im aktuellen Geschäftsquartal (Januar bis März 2020), sondern erst im nächsten Geschäftsjahr (April 2020 bis März 2021). Genauer wurde das Unternehmen nicht, sodass nicht ganz klar ist, wie viele Monate ihr länger warten müsst.

Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen

Fest steht, dass euch mit „Biomutant“ ein mythisches, postapokalyptisches Kung-Fu-RPG erwartet, das in einer offenen Spielwelt angesiedelt ist. Die Macher versprechen ein einzigartiges Martial-Arts-Kampfsystem, das euch die Möglichkeit gibt, Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen miteinander zu kombinieren.

Vor einigen Monaten wurden die Sammler-Editions von „Biomutant“ enthüllt. Die Atomic Edition wird für stolze 399,99 Euro verkauft. Zur besonderen Ausstattung zählt ein High-Detail-Diorama, das 60 Zentimeter lang, 25 Zentimeter breit und 30 Zentimeter hoch ist.

Deutlich günstiger ist die Collector’s Edition, die ihr bereits zum Preis von rund 120 Euro erhaltet. Zur Ausstattung zählen eine kleinere Figur, ein Artwork in A1-Größe, der Soundtrack und eine Premium-Box. Die gesamten Details zu beiden Editions von „Biomutant“ findet ihr hier. In der verlinkten Meldung könnt ihr euch außerdem Videos anschauen.

+++ Das ungewöhnliche Rollenspiel im ausführlichen Gameplay-Video präsentiert +++

Kommt eine Next-Gen-Fassung? Erscheinen soll „Biomutant“ für Xbox One, den PC sowie PlayStation 4. Da die Konsolen PS5 und Xbox Series X in greifbare Nähe rücken, kann zumindest spekuliert werden, dass es der Titel auf die Next-Gen-Hardware schaffen wird. Mehr zu „Biomutant“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

