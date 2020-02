Doom Eternal: Der neue Battle-Modus im ausführlichen Video vorgestellt

Zu den größten Neuerungen des in Kürze erscheinenden First-Person-Shooters "Doom Eternal" gehört sicherlich der sogenannte Battle-Modus. Anlässlich der nahenden Veröffentlichung wird dieser von den Entwicklern in einem ausführlichen Video vorgestellt.

Nachdem aus dem ursprünglich geplanten Release im Weihnachtsgeschäft 2019 nichts wurde, wird der ambitionierte Shooter „Doom Eternal“ in wenigen Wochen endlich erscheinen.

Zu den größten spielerischen Neuerungen von „Doom Eternal“ gehört der sogenannte Battle-Modus, der in Form eines separaten Downloads heruntergeladen werden muss. Um den Spielern den Battle-Modus noch einmal schmackhaft zu machen, stellten Bethesda Softworks und die Entwickler von id Software ein rund sechs Minuten langes Video zu „Doom Eternal“ bereit. In diesem wird euch der Battle-Modus ausführlich vorgestellt.

Der Doom-Slayer tritt gegen zwei Dämonen an

Der Battle-Modus versteht sich laut Entwicklerangaben als ein asymmetrischer Mehrspieler-Modus, in dem ein Spieler in die Rolle des legendären Doom-Slayers schlüpft und gegen zwei andere Spieler antritt, die wiederum die Kontrolle über Dämonen übernehmen und dem Doom-Slayer den Garaus machen wollen. Während der Doom-Slayer stärker ist als die Dämonen, können diese auf verschiedene Strategien und Hilfen zurückgreifen, um den Sieg davonzutragen.

Der Sieger wird in insgesamt fünf Runden ohne Zeitlimit ermittelt. Wie die Entwickler von id Software versichern, handelt es sich beim Battle-Modus um weit mehr als nur eine simple Dreingabe. Stattdessen möchte das Studio das Genre spielerisch voranbringen und mit einer Spieltiefe punkten, die die Spieler vom Battle-Modus so nicht erwarten dürften.

„Doom Eternal“ wird am 20. März 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus befindet sich eine Umsetzung für Nintendos Switch in Entwicklung, die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

