Amazon Prime: 300 Filme für je 99 Cent und weitere Angebote

Amazon hat die sogenannte Popcorn-Woche gestartet, in deren Rahmen Prime-Mitglieder besonders günstig in den Genuss von Filmen kommen. Auch können einzelne TVs günstiger gekauft werden.

Das Wochenende ist in vielen Regionen Deutschlands recht verregnet. Was liegt da also näher, als die freien Tage vor dem TV zu verbringen. Passend dazu lässt euch Amazon anlässlich der Popcorn-Woche 300 Filme für jeweils 99 Cent leihen. Das Angebot richtet sich an Prime-Mitglieder.

Ihr habt keine Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen? Das macht nichts. Ihr könnt den Dienst einen Monat lang kostenlos testen.

Die ausgeliehen Filme müsst ihr euch übrigens nicht sofort anschauen. Streifen, die ihr über Prime Video ausleiht, bleiben 30 Tage lang in eurer Amazon Video-Bibliothek. Zu beachten ist allerdings: Startet ihr den jeweiligen Film, bleiben euch nur 48 Stunden, um ihn bis zum Ende zu schauen. Im Anschluss verschwindet der Film aus eurer Bibliothek.

Zum Angebot: 300 Filme für jeweils 99 Cent

Nachfolgend haben wir ein paar Beispiele für euch:

Über die Prime Video App könnt ihr euch die Filme auf einer Vielzahl von Geräten anschauen. Dazu zählen eure Konsolen, Smart-TVs, der Fire TV-Stick und ganz normale Webbrowser.

Weitere Angebote und Übersicht

Sucht ihr hingegen einen passenden TV, dann könnte der Philips Ambilight 55OLED754 auf euer Interesse stoßen. Im Rahmen der Popcorn-Woche wurde der Preis um 42 Prozent gesenkt. Auch der Philips Ambilight 65OLED804 ist im Angebot. Für beide TVs bietet Amazon Ratenzahlungen an.

Zu den Angeboten:

