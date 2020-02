Shenmue 3: Story Quest Pack – Der zweite DLC erscheint nächste Woche

Deep Silver und YS Net Inc. haben den Veröffentlichungstermin für den zweiten "Shenmue 3"-DLC angekündigt. Das "Story Quest Pack” erscheint demnach schon in der nächsten Woche.

Auch wenn das Open-World-Abenteuer „Shenmue 3“ bislang nicht die Verkaufserwartungen von Deep Silver erfüllt hat, gibt es in der kommenden Woche neue Spielinhalte. Die Verantwortlichen des Publishers und des Entwicklers YS Net Inc. haben heute den Veröffentlichungstermin und einige Details zum zweiten DLC bekannt gegeben.

Shenmue III: Story Quest Pack erscheint nächste Woche

Das „Shenmue III: Story Quest Pack” wird demnach in der kommenden Woche bereits am 18. Februar 2020 für Spieler auf PS4 und PC veröffentlicht. Der Preis von 5,99 Euro ist für den zweiten DLC recht überschaubar.

Der „unerschrockener und furchtloser Abenteurer Ryo Hazuki“ wird in der neuen Story mit einem vertrauten Gesicht aus der Vergangenheit von Zhang Shugin konfrontiert und schnell in eine neue Eskapade verwickelt. Dabei ist nichts so, wie es scheint, heißt es von offizieller Seite dazu.

Zugriff auf das neue Abenteuer erhalten Spieler, wenn sie den DLC separat kaufen oder die vollständige DLC-Sammlung erworben haben. Weiterhin muss der Niaowu im gespeicherten Spiel bereits erreicht sein.

Ob YS Net den angedachten vierten Teil der Reihe entwickeln kann, bleibt noch abzuwarten. Die aktuellen Verkaufszahlen machen jedoch wenig Hoffnung. Möglicherweise beweist der Titel aber noch langen Atem im Verkauf, sodass die ersten Zahlen nicht unbedingt den Ausschlag geben.

