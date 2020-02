Wasteland 3: Das post-apokalyptische Rollenspiel hat einen Valentinstags-Trailer erhalten

Pünktlich zum Valentinstag haben Deep Silver und die zuständigen Entwickler von inXile Entertainment einen neuen Trailer zu dem kommenden Endzeit-Rollenspiel „Wasteland 3“ veröffentlicht. Anstelle der gewohnt depressiven Stimmung des Abenteuers bekommen wir eine Menge Zweisamkeit in unterschiedlichen Facetten geboten. Und dabei gilt einmal mehr: Sex sells!

Mit „Wasteland 3“ werden die Spieler ein post-apokalyptisches Rollenspiel geboten bekommen, in denen jede Aktion gut durchdacht sein sollte. Im ewigen nuklearen Winter von Colorado kann eine falsche Entscheidung den Tod bedeuten. Man wird sich einem herausfordernden taktischen Kampf stellen, eine interaktive Spielwelt erforschen und eine tiefe Geschichte voller brutaler und auch ethischer Entscheidungen erleben.

Im Laufe des Abenteuers werden die Spieler sowohl im Einzel- als auch im kooperativen Mehrspieler einen eigenen Trupp zusammenstellen und bestimmen wie man das Leben und den Tod aller Bürger beeinflusst, die in dieser harten und unnachgiebigen Welt weiterhin am Überleben sind.

„Wasteland 3“ wird am 19. Mai 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Dabei werden Vorbesteller einige Zusatzinhalte erhalten. Neben dem Hut und der Brille des Ranger Generals werden auch die polierte Ranger-Marke und die Schneecamo-Waffen angeboten. Weitere Informationen zum Rollenspiel kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

