Deals: PS4 Pro für 249 Euro und weitere Angebote – Nur noch heute und morgen

Rund ein Jahr vor dem Launch der PS5 könnt ihr recht günstig in den Besitz der PS4 Pro kommen. Und der Preis kann sich tatsächlich sehen lassen.

Bei Saturn wurde der für die PS4 Pro zu zahlende Betrag auf 249 Euro gesenkt und liegt somit sogar 50 Euro unter der Preisempfehlung für die schwächere PS4 Slim. Im Regelfall kostet die PS4 Pro um die 300 bos 350 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 400 Euro.

Auch wenn sich die PS5 mit großen Schritten nähert, gehört die PS4 längst nicht zum alten Eisen. Immerhin erscheinen noch Spiele wie „The Last of Us: Part 2“, „Ghost of Tsushima“ und „Cyberpunk 2077“ sowie weitere potentielle Blockbuster.

Von der PS4 wurden bisher mehr als 100 Millionen Exemplare verkauft. Die Zahl der verkauften PS4-Spiele überstieg deutlich die Marke von einer Milliarde.

Die PS4 Pro ist bei Saturn ein Teil der Aktion „Die goldenen 2020er“, in deren Rahmen Computer und Tablets, Smartphones sowie Produkte in den Bereichen TV & Audio, Foto, Haushalt und Garten sowie Konsolen günstiger erworben werden können. Nachfolgend haben wir die Übersicht verlinkt:

