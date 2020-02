PSN Store Vorschau: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Auch in der kommenden Woche kommen wieder einige neue Spiele in den Handel und als Download in den PSN Store. Welche Titel das sind, verrät Sony mit der aktuellen Vorschau auf die Neuveröffentlichungen der kommenden Woche. Unter anderem sind auch PS4-Neuauflagen von "Bayonetta" und "Vanquish" mit dabei.

In gewöhnter Art und Weise hat Sony Interactive Entertainment zum Wochenende wieder die Vorschau auf die neuen Spiele der kommenden Woche geliefert. Die Übersicht stammt vom US-PlayStation-Blog und ist für den US PSN Store bestimmt. Erfahrungsgemäß erscheinen die Spiele in den meisten Fällen gleichzeitig auch in Europa.

Für Fans der Actionspiele von PlatinumGames sind wahrscheinlich die PS4-Neuauflagen von „Bayonetta“ und Vanquish“ von Interesse. Die Titel können einzeln oder im Remaster-Doppelpack gekauft werden.

Darüber hinaus bekommen Brawler-Fans eine große Spielesammlung mit dem „Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle“ geboten. Welche Titel außerdem zu erwarten sind, verrät die Übersicht weiter unten.

Die Zusammenfassung der Neuveröffentlichungen im PlayStation Store Europa wird voraussichtlich wieder Anfang der neuen Woche folgen. Die Liste findet ihr dann auch hier auf der Seite.

PSN Store: Vorschau auf die neuen Inhalte

Autobahn Police Simulator 2 – PS4 — Digital

Bayonetta – PS4 — Digital

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Launch – PS4 — Digital, Retail

Bullet Sorrow VR – PS VR — Digital

DCL – The Game – PS4 — Digital, Retail

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – PS4 — Digital

Draugen – PS4 — Digital

Hunt: Showdown – PS4 — Digital, Retail

Katana Kami – PS4 — Digital (Out Feb. 20)

Knightin’+ – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Townsmen — A Kingdom Rebuilt – PS4 — Digital

Vanquish – PS4 — Digital

