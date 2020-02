Fallout 4: Endzeit-RPG mit Dreams nachgebaut – Tutorial und sechs Quests

Im Laufe des Tages berichteten wir, dass mit „Dreams“ Projekte erschaffen werden dürfen, die es als Standalone-Version in den PlayStation Store schaffen könnten. Mit dem Spielebaukasten dürfen eigenständige Games erschaffen werden, bei denen der Phantasie kaum Grenzen gesetzt sind.

Schon in den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Videos veröffentlicht, in denen Nachbildungen bekannter Games zu sehen waren. Am Wochenende folgte ein solcher Clip zu „Fallout 4“. Der Spieler „Robo_Killer_v2“ machte es sich zur Aufgabe, einen Teil des Bethesda-Titels in „Dreams“ nachzubilden. Und das Ergebnis, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt, ist beeindruckend.

Auf der offiziellen Seite des Projektes könnt ihr euch zudem zahlreiche Bilder zur sogenannten „Fallout 4: Dreams Collection“ anschauen. Die gezeigten Szenen wirken, als würden sie direkt aus „Fallout 4“ stammen.

Zum Projekt schreibt der Ersteller: „Betretet das Ödland und erlebt Fallout in Dreams. Es enthält insgesamt sechs Quests (Free Roam) und vier Minispiele. Ein besonderer Dank geht an TheFuturistic-X und DrinkWater200.“ Auch enthalten ist ein Tutorial.

Der Schöpfer weist darauf hin, dass es in der „Fallout 4: Dreams Collection“ zu Performance-Problemen kommen kann, die auf der PS4 Pro offenbar geringer ausfallen. In den Einstellungen kann die Priorität letztendlich auf eine höhere Framerate gesetzt werden.

Ist es „Fallout 4“ oder „Dreams“?

Nach dem Start der „Fallout 4: Dreams Collection“ werdet ihr zunächst in eine zerstörte Landschaft verfrachtet und trefft dort auf einen Roboter, der einige Dialogsequenz mit sich bringt. Es folgt eine kurze Quest, bevor ihr euch in die sechs Hauptmissionen begeben könnt. Im Verlauf trefft ihr auf eine zerstörte Stadt und eine verseuchte Kanalisation.

+++ Dreams: Level-Baukasten läuft bereits auf der PS5, aber… +++

„Dreams“ kam in der vergangenen Woche in der finalen Version auf den Markt, nachdem zuvor über den Early Access langfristige Tests vorgenommen wurden. Weitere Kreationen wie die „Fallout 4: Dreams Collection“ könnt ihr in unserer Themen-Übersicht entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dreams