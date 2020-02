Persona 5 Royal: Über eine Stunde Gameplay aus dem erweiterten Japano-Rollenspiel

Ende des kommenden Monats wird Atlus das Japano-Rollenspiel „Persona 5 Royal“ endlich auch im Westen für die PlayStation 4 veröffentlichen. Bereits heute erreicht uns eine Menge Gameplay aus der englischen Fassung, da das Preview-Embargo gefallen ist. Somit kann man sich einen umfassenden Eindruck von dem Rollenspiel verschaffen.

Neue Funktionen und Inhalte

Mit „Persona 5 Royal“ bekommen die Spieler einige Verbesserungen geboten. Unter anderem haben die Entwickler einen neuen Greifhaken hinzugefügt, die Dungeons überarbeitet, neue Optionen ins Kampfsystem eingebaut und viele weitere Änderungen vorgenommen. Zudem wird die Geschichte der Phantom Thieves erweitert, sodass bereits die bisher bekannte Handlung einige neue Szenen spendiert bekam. Doch die umfangreiche Erweiterung der Geschichte, die die bisherige Handlung weitererzählt, sollte auch all denjenigen, die bereits „Persona 5“ gespielt haben, genügend Gründe zum Spielen geben.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Befreie dich von den Ketten der Gesellschaft, plane Raubzüge, infiltriere das Unterbewusstsein korrupter Gestalten und ändere ihr Leben. In Persona®5 Royal erwarten dich neue Charaktere, eine tiefgehende Story und neue Orte. Dringe mit dem neuen Enterhaken in unentdeckte Gebiete vor. Starte in ein neues Semester an der Shujin-Akademie und verbessere deine Fähigkeiten – im Meta-Universum wie im Alltag.“

„Persona 5 Royal“ erscheint am 31. März 2020 für die PlayStation 4. Erstmals wird ein Hauptteil der Reihe auch komplett deutsche Bildschirmtexte zu bieten haben. womit auch die Sprachbarriere hiesiger Spieler der Vergangenheit angehören sollte. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.



