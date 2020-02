Dreams: VR-Unterstützung so gut wie fertiggestellt – Multiplayer lässt vorerst auf sich warten

Laut den Entwicklern von Media Molecule sind die Arbeiten an der PlayStation VR-Unterstützung von "Dreams" so gut wie abgeschlossen. Der Multiplayer hingegen wird wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Media Molecule die Vollversion von „Dreams“ und wiesen darauf hin, dass bereits an umfangreichen Updates gearbeitet wird.

Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei einer Unterstützung von PlayStation VR zu. Laut „Dreams“-Director Alex Evans sind die Arbeiten an der VR-Unterstützung so gut wie abgeschlossen. Mit etwas Glück könnte also schon in Kürze ein entsprechendes Update veröffentlicht werden. Ein Multiplayer zu „Dreams“ befindet sich ebenfalls in Arbeit. Hier wird sich die Community aber wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen.

Weitere Spiele in Dreams geplant

„VR befindet sich in der Pipeline und wurde um ehrlich zu sein fast fertiggestellt. Ich würde gerne den Multiplayer spielen, aber wir haben noch kein Datum dafür, da das noch lange nicht erledigt ist. Aber es ist mir sehr wichtig, da ich den Code für den Multiplayer von Anfang an entworfen habe. Daher bin ich zuversichtlich, dass es herauskommen wird. Ich kann nur noch nicht sagen wann“, so Evans.

Zum Thema: Dreams: Level-Baukasten läuft bereits auf der PS5, aber…

Evans führte aus: „Und wir sind ein Spiele-Studio. Wir sind kein reines Tool-Studio. Also werden wir unsere Zähne in fleischige Inhalte stecken wollen. Ich denke also, dass wir mit Sicherheit mehr Spiele in Dreams machen werden – 100% garantiert.“

„Dreams“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Wie Media Molecule kürzlich bestätigte, läuft der Titel zum Teil bereits auf der PS5. Ankündigen möchte das Studio eine PS5-Version bisher allerdings nicht.

Quelle: Wccftech

