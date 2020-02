Hunt Showdown: Konsolen-Version für PS4 und Xbox One jetzt erhältlich – Launch-Trailer

Der First-Person-Multiplayer-Shooter "Hunt: Showdown" steht ab sofort auch auf den Konsolen PS4 und Xbox One zur Verfügung. Der Konsolen-Launch-Trailer macht auf die neue Version aufmerksam.

Crytek und Koch Media haben heute den First-Person-Multiplayer-Shooter „Hunt: Showdown“ für die Konsolen PS4 und Xbox One veröffentlicht. Passend zum Verkaufsstart der Konsolen-Fassung wurde der neue Konsolen-Launch-Trailer präsentiert.

PvP-Kopfgeldjagd auf PS4 und Xbox One gestartet

Bei „Hunt: Showdown“ handelt es sich um eine „PvP-Kopfgeldjagd aus der Egoperspektive mit starken PvE-Elementen“ und der „Spannung eines Survival-Spiels“, heißt es in der Spielbeschreibung. Der Titel steht für PS4 und Xbox One im Handel als Diskversion sowie in den Download-Stores als Digitalversion zum Kauf bereit.

Die Rahmenhandlung ist im Jahre 1895 in Louisiana angesiedelt. Auf der Karte treffen die Spieler auf grausame Bestien, die neben den anderen Spielern eine Gefahr darstellen. Weiter wird verraten:

„Im klassischen Spielmodus tritt eine Gruppe von Jägern gegen zehn Spieler an, die alleine oder in Zweierteams gegeneinander darum wetteifern, grausame Bestien für ein Kopfgeld zu erlegen. Der Schnellspielmodus von Hunt bietet Solospielern ein kürzeres Match, um nach Waffen zu suchen, während sie um einen immer geringer werdenden Kopfgeldpool kämpfen. Je höher das Risiko, desto höher die Belohnung – aber ein einziger Fehler kann alles kosten.“

Zum Thema: Hunt Showdown: PS4-Termin und Details zu kommenden Verbesserungen

Anfang dieses Jahres haben die Macher bereits regelmäßigen Updates in Aussicht gestellt, welche unter anderem neue Features wie Dreierteams, ein erweitertes Tutorial, neue Jäger, neue Ausrüstung und Waffen erwarten können. Zudem soll Konsolen-Cross-Play, ein Solo-PvE-Modus, Live-Events, Outfit-Anpassungen und eine neue Karte nachgereicht werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hunt: Showdown