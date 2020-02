PS4: PlayStation-Spielerfest angekündigt – Wettbewerb mit exklusiven Preisen

Sony ruft die PlayStation-Community zu einem Wettbewerb auf. Die Mitglieder sollen zusammen spielen und bestimmte Ziele erreichen. Zu gewinnen gibt es unter anderem exklusive PS4-Designs und PSN-Avatare.

Anmeldungen sind ab heute möglich und enden wird der Wettbewerb, sobald die unten stehenden Ziele erreicht wurden. Sollte es den Spielern nicht gelingen, rechtzeitig fertig zu werden, dann endet die Aktion automatisch am 15. März 2020.

Spieler, die sich anmelden, erhalten außerdem die Möglichkeit, ein PlayStation-Kit zu gewinnen. Es enthält eine echte PlayStation Platinum-Trophäe mit eurer PSN-ID.

So nehmt ihr am Wettbewerb teil

1. Registrieren

Zunächst müsst ihr euch mit eurer Anmelde-ID für das PSN registrieren, was hier möglich ist. Am 24. Februar 2020 könnt ihr damit beginnen, für die gemeinsamen Ziele der Phase 1 zu spielen.

2. Spielen

In jeder Phase warten zwei Community-Ziele auf euch:

PS4-Spiele spielen: Innerhalb der PlayStation-Community müsst ihr in jeder Phase eine bestimmte Anzahl von Spielsessions in Angriff nehmen. Jedes PS4-Spiel, das die Teilnehmer mindestens eine Stunde lang (auch in mehreren Sessions) spielen, wird dem jeweiligen Ziel angerechnet.

Innerhalb der PlayStation-Community müsst ihr in jeder Phase eine bestimmte Anzahl von Spielsessions in Angriff nehmen. Jedes PS4-Spiel, das die Teilnehmer mindestens eine Stunde lang (auch in mehreren Sessions) spielen, wird dem jeweiligen Ziel angerechnet. Trophäen sammeln: Zugleich muss von allen Spielern eine bestimmte Anzahl von Trophäen gesammelt werden. Von jedem Spieler werden bis zu sechs PS4-Trophäen angerechnet. Trophäen aus Spielen mit Multiplayer-Modus zählen doppelt.

3. Prämien gewinnen

Sämtliche Spieler, die sich für den Wettbewerb anmelden, können exklusive Designs und Avatare in Empfang nehmen, wenn die Community ein Ziel erreicht. Die Prämien werden per Systembenachrichtigung an eure PS4 geschickt.

Gewinnen könnt ihr außerdem mit etwas Glück eine PlayStation Platinum-Trophäe mit eurer PSN-ID, einen 90-Euro-Gutschein für den PlayStation Store und Gutscheincodes für eine Auswahl von PS4-Spielen.

Um die genannten Preise gewinnen zu können, müsst ihr am 17. März 2020 um 12:00 Uhr auf dieser Seite eine Frage beantworten. Die ersten beiden richtigen Antworten werden als Gewinner ausgewählt. Nähere Informationen sind unter in den offiziellen Regeln zu finden.

Diese Preise könnt ihr absahnen

1. Ziel

Aufgabe: Ab 24. Februar gemeinsam 125.000 Spiele spielen und 500.000 Trophäen verdienen

Preise:

Ein exklusives statisches PS4-Design Ein exklusiver PSN-Avatar



2. Ziel

Aufgabe: 375.000 Spiele spielen und 1,5 Millionen Trophäen verdienen

Preise:

Fünf exklusive PSN-Avatar-Bilder



3. Ziel

Aufgabe: 675.000 Spiele spielen und 2,7 Millionen Trophäen verdienen

Preise:

Ein exklusives dynamisches PS4-Design



