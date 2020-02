The Witcher: Dreharbeiten für Staffel 2 der Netflix-Serie bereits gestartet

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der "The Witcher"-Netflix-Serie haben bereits begonnen. Der frühere Start der Dreharbeiten könnte vermuten lassen, dass die zweite Staffel etwas früher als bisher geplant, starten wird.

Die erst im Dezember gestartete „The Witcher“-Serie war eine der besten Netflix-Veröffentlichungen des gesamten Jahres. Nach dem gewaltigen Erfolg wünschen sich die Fans schnellstmöglich neue Episoden in der zweiten Staffel.

The Witcher: Dreharbeiten für Staffel 2 gestartet

Offenbar können auch die Verantwortlichen von Netflix die Fortsetzung kaum erwarten, sodass sie die Produktion bereits gestartet haben. Laut der ursprünglichen Planung sollten die Dreharbeiten erst später im Verlauf dieses Jahres starten. Da die Produktion offiziell vor dem Plan liegt, können die Fans nun wohl darauf hoffen, dass „The Witcher“-Staffel 2 etwas früher startet als bisher angenommen.

Dennoch wird der Start der zweiten Staffel noch einige Zeit auf sich warten lassen. Wann genau es soweit sein soll, ist noch nicht bekannt. Bisher wurde vermutet, dass Staffel zwei nicht vor 2021 an den Start geht. Möglicherweise kann die Serie durch den früheren Start schon zum Ende dieses Jahres fortgesetzt werden.

Klar sind hingegen bereits einige Details zur neuen Staffel, die aus früheren Interviews mit der Showrunnerin Lauren Hissrich hervorgegangen sind. Demnach soll die Story etwas langsamer erzählt werden, sodass einzelne Charaktere stärker herausgearbeitet werden können, nachdem sie in der ersten Staffel eingeführt wurden.

Mehr: The Witcher: Darauf können sich Fans in Season 2 der Netflix-Serie freuen, sagt Showrunnerin Hissrich

Darüber hinaus möchte man auch weitere Kritikpunkte angehen. Beispielsweise soll die von den Fans kritisierte Nilfgaard-Rüstung grundlegend überarbeitet werden, damit diese Kostüme nicht mehr negativ hervorstehen. Weiterhin möchte Hissrich in Rückblenden noch deutlicher machen, dass die jeweiligen Charaktere in der Rückblende ein anderes Alter haben.

Zum Thema: The Witcher: Zweite Staffel der Netflix-Serie soll Kritikpunkte der ersten Staffel besser machen

Hissrich orientiert sich für die „The Witcher“-Netflix-Serie vor allem an Andrzej Sapkowskis Romanen. Gleichzeitig bestätigte der Hauptdarsteller Henry Cavill aber, dass seine schauspielerische Leistung auch vom Rollenspiel „The Witcher 3“ inspiriert ist. Was genau er damit meint, hat er in einem früheren Interview verraten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Witcher