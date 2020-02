Biomutant: Statement des Studios zur laufenden Entwicklung

Auch die Entwickler von Experiment 101 haben in einem aktuellen Statement bestätigt, dass die Entwicklung von "Biomutant" weiterhin auf Hochtouren läuft. Man befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung, heißt es.

Nachdem wir zuvor bereits mit einem Geschäftsbericht erfahren haben, dass das Kung-Fu-RPG „Biomutant“ etwas länger auf sich warten lassen wird, veröffentlichte das Entwicklerstudio Experiment 101 ein Statement auf Twitter zum aktuellen Stand der Entwicklung.

Entwicklung ist lang, herausfordernd und unvorhersehbar

Darin wird betont, dass man härter als je zuvor an „Biomutant“ arbeitet, um es zum besten Spiel zu machen, an dem die Mitarbeiter bisher gearbeitet haben. Die Entwicklung ist insbesondere bei einem Spiel dieses Umfangs lang, herausfordernd und unvorhersehbar. Allerdings scheint man sich in der finalen Phase zu stecken. Die Terminankündigung scheint also nicht mehr allzu weit entfernt zu sein.

„Wir wissen, dass sich viele von euch fragen, ob sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet. Lassen uns euch versichern, dass wir nie härter und konzentrierter daran gearbeitet haben als jetzt! Wir tun alles, was wir können, um das beste Spiel, an dem wir alle je gearbeitet haben, so unterhaltsam und großartig wie möglich zu gestalten.

Wir können nur auf eure weitere Unterstützung und Geduld hoffen, während wir die letzten Phasen der Entwicklung abschließen.

Wie einige von euch vielleicht verstehen oder wissen, ist die Arbeit, die mit der Fertigstellung eines Spiels verbunden ist, lang, herausfordernd und unvorhersehbar. Das schiere Ausmaß, die Größe und die Länge von Biomutant trägt zu diesen Anstrengungen bei.

Wir werden das Veröffentlichungsdatum bekannt geben, sobald alle in unserem Studio davon überzeugt sind, dass dieses Datum eingehalten werden kann und das Spiel dafür bereit ist.

Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre anhaltende Unterstützung und Begeisterung für unser Spiel.“

Der Publisher THQ Nordic hat in einer eigenen Meldung die laufende Entwicklung bestätigt. Darin wird außerdem betont, dass die Entwicklung mit dem kleinen Team von etwa 20 Mitarbeitern bei Experiment 101 etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als in größeren Studios.

Laut aktuellen Informationen befindet sich „Biomutant“ für PlayStation 4, Xbox One und PC in Entwicklung.

