Desperados 3: Der Releasezeitraum steht – Neuer Trailer mit Doc McCoy

Nach der Verschiebung auf das nächste Geschäftsjahr bekam der Strategie-Titel "Desperados 3" heute einen konkreten Releasezeitraum spendiert. Passend dazu steht ein neuer Trailer bereit, in dem Doc McCoy in den Mittelpunkt rückt.

Im November des vergangenen Jahres räumten THQ Nordic und die Entwickler von Mimimi Productions ein, dass der Strategie-Titel „Desperados 3“ noch etwas mehr Entwicklungszeit benötigt.

Daher wurde der Release auf das nächste Geschäftsjahr verschoben. In einer aktuellen Pressemitteilung wies THQ Nordic darauf hin, dass „Desperados 3“ in der Zwischenzeit einen Releasezeitraum hat und für eine Veröffentlichung im Sommer 2020 vorgesehen ist. Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen leider nicht.

Strategische Kost im Wilden Westen

Quasi als kleines Trostpflaster steht ab sofort aber ein neuer Trailer zu „Desperados 3“ bereit. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und rückt Doc McCoy in den Fokus. Das aktuelle Projekt von Mimimi Productions verfrachtet euch in den Wilden Westen. Ein Ort, an dem das Gesetz von denen gemacht wird, die eine Waffe in der Hand halten, und von den Handlangern unter ihrem Kommando durchgesetzt wird.

Zum Thema: Desperados 3: Verschiebung in das nächste Geschäftsjahr

Der neueste Ableger der Strategie-Serie wird sich spielerisch am ersten „Desperados“ orientieren und den Spielern die Möglichkeit bieten, sich jeder Mission mit einer Vielzahl von verschiedenen Lösungen und Routen zu nähern. Im Laufe des Abenteuers übernehmen die Spieler die Kontrolle über eine Bande von Desperados unter der Leitung von John Cooper.

„Desperados 3“ wird für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

