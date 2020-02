E3 2020: Devolver Digital ist wieder auf der Messe vertreten

In der letzten Zeit kursieren mehrere negative Schlagzeilen rund um die E3 2020. Nachdem Sony Interactive Entertainment der Messe eine Absage erteilte, bestätigte auch Producer Geoff Keighley, dass er die Neuausrichtung der E3 nicht unterstützen möchte und das E3 Coliseum in diesem Jahr nicht moderieren wird.

Allerdings wurde bereits bestätigt, dass sowohl Microsoft als auch Nintendo auf der Messe vertreten sein werden. Auch andere große Publisher wie Bethesda Softworks, Square Enix, Activision und Ubisoft werden ein weiteres Mal ihre neuesten Spiele vorstellen. Nun hat auch Devolver Digital bestätigt, dass man in diesem Jahr auf die Messe zurückkehren wird.

In den letzten Jahren konnte Devolver Digital mit abgedrehten Pressekonferenzen für Aufmerksamkeit sorgen. Zudem bringt das Unternehmen neueste Indie-Spiele mit, die weiterhin überraschen sollten. Zwar hat Devolver Digital noch nicht verraten, ob man einmal mehr eine große Pressekonferenz veranstalten wird, so kann man zumindest hoffen, dass eine weitere stattfinden wird.

Sobald weitere Informationen zur E3-Präsenz von Devolver Digital enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man zumindest weiterhin spekulieren, wie es mit der E3 2020 weitergehen wird.

E3 is still a go.

— Devolver Digital (@devolverdigital) February 18, 2020