Final Fantasy 7 Remake: Gameplay-Video zeigt Chocobo Chick, Carbuncle und Cactuar

Zum "Final Fantasy 7 Remake" wurde weiteres Videomaterial veröffentlicht, in dem Chocobo Chick, Carbuncle und Cactuar in den Kampf geholt werden. Der Titel kommt Mitte April 2020 für die PlayStation 4 auf den Markt.

Zum kommenden „Final Fantasy 7 Remake“ wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. In den Fokus der Szenen rücken Chocobo Chick, Carbuncle und Cactuar, die ihr im Kampf heraufbeschwören könnt. Das neue Video liegt in einer englischsprachigen und in einer japanischen Version vor. Beide Fassungen könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Beschwörungen mit nützlichen Fähigkeiten

Einige dieser Beschwörungen haben ziemlich nützliche Fähigkeiten. Carbuncle scheint der Gruppe eine Barriere zur Verfügung zu stellen, während Cactuar ein netter DPS-Boost ist, der die Feinde wahlweise aus großer Entfernung ins Visier nimmt. Obwohl diese Beschwörungen nicht so mächtig sind wie beispielsweise Ifrit, bieten sie in Schlachten angemessene Unterstützung.

Die Spieler erhalten für diese Beschwörungen je nach gekaufter Edition Materia. Das Chocobo-Küken ist verfügbar, wenn eine beliebige Ausgabe des Spiels vorbestellt wird. Etwas Geduld ist allerdings noch gefragt: Das „Final Fantasy 7 Remake“ erscheint am 10. April 2020 für die PS4. Jüngsten Berichten zufolge könnte der Titel über 100 GB Installationsplatz beanspruchen. Hierzulande wird die neue Version von „Final Fantasy 7“ auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert.

Im Laufe der Woche wurden Details zur Entwicklung des Remakes veröffentlicht. Laut der Angabe von Square Enix arbeiteten an der Neuauflage unter anderem Entwickler, die am 1997 veröffentlichten Original beteiligt waren. Hinzu kamen Teammitglieder, die mit dem Rollenspiel-Klassiker aufgewachsen sind. Letztendlich habe der Titel die internen Erwartungen übertreffen können.

+++ Final Fantasy 7 Remake: Zeitexklusivität an Verschiebung angepasst +++

Nachfolgend seht ihr die neuen Videos zu Chocobo Chick, Carbuncle und Cactuar. Weitere Meldungen und Videos dieser Art halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

Mehr zu Final Fantasy 7:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake