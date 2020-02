PlayStation VR 2.0: Patent zu einem möglichen VR-Controller aufgetaucht

Bereits vor einer ganzen Weile wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass auf der PS5 an PlayStation VR festgehalten wird. Ein frisch veröffentlichtes Patent könnte uns einen ersten Eindruck davon liefern, wie der VR-Controller der neuen PlayStation VR-Version aussieht.

Während nach wie vor unklar ist, wann die PS5 im Endeffekt offiziell enthüllt wird, bestätigte Sony Interactive Entertainment in der näheren Vergangenheit zumindest verschiedene Features der kommenden Konsole.

Unter anderem wurde seitens des japanischen Unternehmens darauf hingewiesen, dass PlayStation VR auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in den internen Planungen spielen wird. Als sicher gilt, dass bereits seit einer ganzen Weile an einer komplett neuen Version von PlayStation VR gearbeitet wird, die laut Analysten aber erst nach dem Launch der PS5 ins Rennen geschickt werden könnte.

Ein erster Eindruck vom PlayStation VR 2.0-Controller?

Für frische Spekulationen sorgt ein frisch veröffentlichtes Patent von Sony Interactive Entertainment, das einen VR-Controller im Stil von Oculus oder Valve Index zeigt. Wie sich dem Patent unter anderem entnehmen lässt, kann der beschriebene Controller die Nähe oder die Berührung eines Fingers erkennen und anschließend ein entsprechendes Signal ausgeben.

Zum Thema: PlayStation VR: PS5-Version nach Launch der Konsole, meint Bloomberg

Des Weiteren besteht mit dem Controller die Möglichkeit, Objekte im Spiel aufzunehmen oder mit diesen zu interagieren, indem sie gegriffen werden. Auch wenn das besagte Patent von der Gerüchteküche natürlich umgehend mit PlayStation VR 2.0 in Verbindung gebracht wurde, müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass die Veröffentlichung eines Patents nicht zwangsläufig bedeutet, dass das entsprechende Projekt auch Serienreife erlangt.

Möglicherweise erfahren wir im Rahmen der offiziellen Enthüllung der PS5 mehr zur neuen Version von PlayStation VR. Aktuellen und bisher unbestätigten Gerüchten zufolge könnte die Präsentation der PS5 Ende April über die Bühne gehen.

Quelle: Upload VR

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR