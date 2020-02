PS5 & Xbox Series X: Preis laut aktueller Umfrage der wichtigste Faktor – Exklusive Titel eher Nebensache?

Auch wenn die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden sollen, halten sich Microsoft beziehungsweise Sony Interactive Entertainment mit konkreten Details zum Launch weiter vornehm zurück.

Daher steht nach wie vor in den Sternen, wie tief Spieler beim Kauf der neuen Konsolen in die Tasche greifen müssen. In einer Umfrage, die von Ed Boon (NetherRealm Studios) via Twitter gestartet wurde, stimmten mehr als 50.000 Nutzer über die wichtigsten Faktoren beim Kauf eines Next-Generation-Systems ab.

Dabei stellte sich heraus, dass ein attraktiver Preis 37,5 Prozent der Nutzer besonders wichtig ist. 30 Prozent der Teilnehmer hingegen wiesen darauf hin, dass eine Abwärtskompatibilität zur aktuellen Konsolen-Generation zu ihrer Kaufentscheidung beitragen wird. Eine bessere Grafik gehört bei 19,2 Prozent der Spieler zu den gewünschten Features der neuen Konsolen-Generation.

Auffällig ist, dass das Vorhandensein von Exklusiv-Titeln in der Umfrage von Ed Boon offenbar eine untergeordnete Rolle spielte. Demnach würden gerade einmal 13,2 Prozent der Befragten ihre Kaufentscheidung von exklusiven Titeln abhängig machen.

Zuletzte deutete einiges darauf hin, dass die PS5 beziehungsweise die Xbox Series X zum Launch mit mindestens 499 Euro oder US-Dollar zu Buche schlagen könnten, sofern Microsoft und Sony Interactive Entertainment nicht gewillt sind, die Systeme entsprechend zu subventionieren. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher natürlich nicht.

50,000+ of you have spoken and PRICE seems to be the most important factor for Next Gen consoles.

I’d have guessed Exclusive Games would be higher than 13%🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

— Ed Boon (@noobde) February 18, 2020