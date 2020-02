Games-Charts: Darksiders Genesis mit gutem Start im deutschen Handel

Das frisch veröffentlichte Actionrollenspiel "Darksiders Genesis" hat in den deutschen Gaming-Charts in der ersten Verkaufswoche sehr gut geschlagen. Das Kreativspiel "Dreams" hat einen beachtlichen fünften Platz erreicht.

Die Marktforscher von GfK Entertainment haben die aktuellen deutschen Games-Charts ermittelt und wie üblich die Toplisten der vergangen Woche zur Verfügung gestellt. Wie üblich werden die beiden bestverkauften Titel je Plattform enthüllt. Betrachtet werden die Einzelhandelsverkäufe im Zeitraum vom 10. bis 16. Februar 2020.

Das Actionrollenspiel „Darksiders Genesis“ ist der beste Neueinsteiger der Woche. Die PS4-Version landet auf dem zweiten Platz der Charts, während der Titel in der Xbox One-Rangliste sogar den ersten Platz erreicht. Den ersten Platz in der PS4-Rangliste besetzt „GTA 5“, das in den Xbox One-Charts den zweiten Platz erreicht.

Sony und Media Molecule können mit dem PS4-Kreativspiel „Dreams“ immerhin auf dem vierten Platz in die PS4-Charts einsteigen. Davor steht mit der „Yakuza Remastered Collection“ auf dem vierten Platz ein weiterer PS4-Neueinsteiger.

Bei den anderen Plattformen gibt es weniger Abwechslung. So stehen „Anno 1800“ und „Die Sims 4“ bei den PC-Charts ganz vorn. Bei den 3DS-Charts sind „Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects“ und „Luigi’s Mansion 2 Selects“ in Führung, während die meistenverkauften Switch-Spiele „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Ring Fit Adventure“ sind. Nachfolgend die Übersicht:

PS4

(1) GTA 5 Premium Edition (neu) Darksiders Genesis … (neu) Yakuza Remastered Collection (neu) Dreams

Xbox One

(neu) Darksiders Genesis (2) GTA 5 Premium Edition

PC

(1) Anno 1800 – Sonderausgabe (2) Die Sims 4

Nintendo Switch

(1) Mario Kart 8 Deluxe (6) Ring Fit Adventure

Nintendo 3DS

(1) Animal Crossing: New Leaf – Welcom Amiibo Selects (2) Luigi’s Mansion 2 Selects

