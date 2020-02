Katana Kami – A Way of the Samurai Story: Rollenspiel ab sofort erhältlich – Ein Story-Trailer zum Launch

Wie Spike Chunsoft und die Entwickler von Acquire bekannt gaben, ist das Action-Rollenspiel "Katana Kami: A Way of the Samurai Story" ab sofort für die PS4, den PC und Switch erhältlich. Passend zum heutigen Launch steht zudem ein frischer Story-Trailer bereit.

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen der Publisher Spike Chunsoft und die japanischen Entwickler von Acquire darauf hin, dass „Katana Kami: A Way of the Samurai Story“ ab sofort erhältlich ist.

Das Action-Rollenspiel wurde für die PlayStation 4, den PC sowie Nintendos Switch veröffentlicht und zeigt sich passend zum heutigen Release in einem frischen Story-Trailer. Dieser stellt verschiedene Charaktere von „Katana Kami: A Way of the Samurai Story“ vor und ermöglicht darüber hinaus einen Blick auf die Spielwelt sowie die spielerische Umsetzung.

Ein Abstecher in das feudale Japan

Die Geschichte von „Katana Kami: A Way of the Samurai Story“ dreht sich um einen Ronin in der Zeit von Japans Meiji-Restauration im umkämpften Rokkotsu-Pass. Die schöne Tochter des Schmieds Dojima wird als Pfand für dessen Schulden genommen. Eure Aufgabe besteht darin, den Protagonisten bei seinem Vorhaben zu unterstützen.

Um dem unfreiwilligen Helden dabei zu helfen, sein Ziel zu erreichen, fertigt ihr bei Tag Waffen wie Schwerter an und durchsucht bei Nacht die geheimnisvollen Dungeons der Ipponmatsu Cave nach wertvollen Materialien. Da drei mächtige Fraktionen, die Post Town-Ronin, der Akadama-Clan und die Kurofu-Family, um die Herrschaft über den Rokkotsu-Pass kämpfen, ist stets Vorsicht angebracht.

