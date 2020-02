One Piece Pirate Warriors 4: Boa Hancock, Buggy, Mihawk und Ivankov in weiteren Charakter-Trailern

Ein weiteres Mal sind einige Charakter-Trailer zu "One Piece: Pirate Warriors 4" erschienen. Somit kann man einen weiteren Eindruck einiger Charaktere erhalten.

Bandai Namco Entertainment hat vier weitere Charakter-Trailer zu dem kommenden Actionspiel „One Piece: Pirate Warriors 4“ veröffentlicht. Demnach bekommt man einen Eindruck von den Fähigkeiten von Boa Hancock, Buggy, Mihawk Dulacre und Emporio Ivankov.

Boa Hancock ist eine der Sieben Samurai der Meere, Kaiserin der Insel Amazon Lily und Kapitänin der Kuja Piraten. Mit ihrer Schönheit kann sie ihre Feinde in einen Bann versetzen, wobei ihre Teufelsfrucht andere in Stein verwandeln kann, die unreinen Herzens sind. Auch Buggy der Clown ist einer der Sieben Samurai der Meere und leitet eine Organisation von Piratensöldnern. Er kann sich dank seiner Teufelsfrucht in mehrere Teile aufteilen.

Mit Mihawk Dulacre wird auch der beste Schwertkämpfer der Welt und ein weiterer Samurai der Meere in den Kampf ziehen. Er kann ein gewaltiges Schiff mit einem einzigen Schwerthieb in zwei Teile teilen. Emporio Ivankov einer der Kommandanten der Revolutionsarmee. kann die Hormone anderer Leute steuern und New Kama Karate einsetzen.

„One Piece: Pirate Warriors 4“ erscheint am 27. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Weitere Nachrichten und Charakter-Trailer kann man in unserer Themenübersicht entdecken.



