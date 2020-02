Doom Eternal: Neun Minuten Gameplay gewährt einen Einblick in die Master-Levels

Allzu lange wird man nicht mehr warten müssen, bis man den Helm des Doom Slayers aufziehen kann, um sich den Horden an Dämonen zu stellen und sie zurück in die Hölle zu ballern. Denn „DOOM Eternal“ wird bereits am 20. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC in den weltweiten Handel kommen, während Nintendo Switch-Spieler noch etwas länger warten müssen. Einen Termin nannte man für die Umsetzung immer noch nicht.

Neue Herausforderungen für erfahrene Doom Slayers

Allerdings gewähren uns die zuständigen Entwickler von id Software sowie die Redakteure von IGN einen weiteren Einblick in „DOOM Eternal“. In einem neunminütigen Gameplay-Video können wir uns bereits die Master-Levels anschauen.

Dabei handelt es sich um Remix-Versionen bereits abgeschlossener Levels, die mit neuen Feinden wie Cyber-Dämonen und neuen Situationen vollgestopft werden. Selbstverständlich wird sich auch der Schwierigkeitsgrad in den Master-Levels steigern, womit man auch ausreichend Wiederspielwert geboten bekommen sollte.

In „DOOM Eternal“ wird die Erde von Dämonen überrannt, weshalb der Doom Slayer seine Waffen aus dem Schrank holt und Vergeltung an den Monstern übt. Dabei geht er auch nicht allzu zimperlich mit ihnen um und lässt sie seinen Schmerz spüren. Allerdings werden die Spieler auch einen Main-Hub besuchen können. Die „Fortress of Doom“ dient als Basis eurer Operationen und ist mit zahlreichen Easter Eggs und Funktionen vollgestopft. Man kann von der Festung aus auf Missionen gehen, die eigenen Waffen aufwerten oder auch Trainingskämpfe absolvieren.

Weitere interessante Nachrichten zu „DOOM Eternal“ kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken.



