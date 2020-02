Rainbow Six Siege: Operator macht erneut Probleme – Ubisoft deaktiviert Clash

Wie Ubisoft einräumte, kommt es in der Welt von "Rainbow Six Siege" erneut zu Problemen mit Clash. Bis diese behoben sind, wird der Operator erst einmal deaktiviert.

In der Vergangenheit kam es gleich mehrfach vor, dass der Operator Clash für Probleme in „Rainbow Six Siege“ sorgte und die Entwickler dazu zwang, entsprechend nachzubessern.

Wie Ubisoft in einem aktuellen Statement einräumte, kam es in den vergangenen Tagen erneut zu technischen Unzulänglichkeiten. Dieses Mal bereitet den Entwicklern ein nicht näher genannter Exploit Kopfzerbrechen, der in Kombination mit Clash auftauchte . Um den Exploit in Ruhe beheben zu können, entschlossen sich die Macher dazu, Clash erst einmal zu deaktivieren.

Clash steht vorerst nicht zur Verfügung

„Wir deaktivieren heute Clash. Wir sind auf einen Exploit gestossen und haben beschlossen, Clash zu deaktivieren. Daher wird Clash nicht für das Spiel zur Verfügung stehen, bis wir das Problem gelöst haben“, heißt es seitens der verantwortlichen Entwickler kurz und knapp.

Zum Thema: Rainbow Six Siege: Pläne für Year 5 und 6 enthüllt

Wann der besagte Operator wieder zur Verfügung gestellt werden soll, wurde nicht verraten. Sollten sich dahingehend konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Die „Rainbow Six Siege“-Community scheint das Ganze zumindest mit Humor zu nehmen, da Clash nicht zum ersten Mal aufgrund von Problemen deaktiviert wurde.

„Rainbow Six Siege“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Reddit

