Gran Turismo Sport: Support wird heruntergefahren – Neue Fahrzeuge kommende Woche

"Gran Turismo Sport" bekommt in der nächsten Woche ein neues Update. Viele umfangreiche Content-Aktualisierungen werden laut Polyphony Digital nicht mehr folgen.

Das Rennspiel „Gran Turismo Sport“ verweilt seit Oktober 2017 auf dem Markt. Und seit dem Launch wird der Titel aus dem Hause Polyphony Digital regelmäßig mit Updates erweitert, die unter anderem neue Fahrzeuge und Strecken in das PS4-Spiel bringen.

Auch 2020 soll der Support von „Gran Turismo Sport“ aufrecht gehalten werden. Allerdings, so schreibt es das Studio-Oberhaupt auf Twitter, wird der Umfang in diesem Jahr zurückgefahren. Doch schon in der kommenden Woche werden drei neue Fahrzeuge ins Rennen geschickt.

Kazunori Yamauchi auf Twitter im Wortlaut: „[Das nächste] Update kommt nächste Woche. Die diesjährigen Updates werden in Bezug auf die Häufigkeit und den Umfang bescheiden ausfallen.“

Begleitet wird der Tweet einmal mehr von einem Bild, das die Silhouetten von Fahrzeugen zeigt. Nur drei Stück sind es diesmal in der Anzahl. Und die ersten Fans begannen bereits damit, Spekulationen zu den Fahrzeugen aufzustellen. Es scheint, dass die folgenden Flitzer mit dabei sind:

Fiat 500

Nissan 180SX

Aston Martin DBR9

Einen überraschenden Auftritt erhalten die neue Fahrzeuge nicht. Schon kürzlich konnten wir dank eines Gameplay-Videos einen Blick auf einen Teil des Neuzugangs werfen. Ein Termin wurde dabei nicht genannt.

Gran Turismo für PS5 im Anmarsch?

Da sich der Support von „Gran Turismo Sport“ gemächlich dem Ende nähert, ist davon auszugehen, dass Polyphony Digital verstärkt am nächsten Teil der populären Rennspielreihe arbeitet. Womöglich handelt es sich dabei um eines der ersten Rennspiele für die gegen Ende des Jahres erscheinende PS5. Offiziell enthüllt wurde das neue „Gran Turismo“ bislang nicht.

+++ Gran Turismo: Polyphony Digital gründet neues Studio und arbeitet an Ray-Tracing +++

Kürzlich gab Polyphony Digital bekannt, dass „Gran Turismo Sport“ inzwischen auf mehr als 8,2 Millionen Nutzer kommt, was nicht mit der tatsächlichen Verkaufszahl gleichzusetzen ist. Weitere Statistiken dieser Art halten wir hier für euch bereit.

