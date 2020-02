GDC 2020: Auch Kojima Productions sagt aufgrund des Coronavirus ab

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird auch Kojima Productions der GDC 2020 in San Francisco fern bleiben. Als Grund wird einmal mehr der Ausbruch des Coronavirus genannt.

In den vergangenen Wochen zeichnete sich bereits ab, dass sich der Coronavirus langsam aber sicher auch auf die Welt der Videospiele auswirkt.

Betroffen ist unter anderem die diesjährige Game Developers Conference in San Francisco. Nachdem bereits Sony Interactive Entertainment und Facebook bekannt gaben, dass die Unternehmen ihre Teilnahme an der GDC 2020 aufgrund des Coronavirus zurückzogen, sagte nun ein weiteres bekanntes Studio seine Teilnahme ab.

Das Studio spricht von einer schwierigen Entscheidung

Die Rede ist vom japanischen Studio Kojima Productions, das Ende des vergangenen Jahres mit dem ungewöhnlichen PlayStation 4-Titel „Death Stranding“ von sich reden machte. Wie es in der offiziellen Stellungnahme von Kojima Productions heißt, fiel den Verantwortlichen des Studios die Entscheidung, auf die GDC 2020 zu verzichten, nicht leicht. Die Verantwortlichen weiter:

„Kojima Productions hat die schwere Entscheidung getroffen, unsere Teilnahme an der Game Developers Conference 2020 aufgrund zunehmender Bedenken im Zusammenhang mit dem Coronavirus abzusagen. Obwohl mit Spannung erwartet, umfasst diese Absage leider auch die Session von Hideo Kojima am 19. März und die von Eric Johnson am 16 März.“

Die Game Developers Conference 2020 findet vom 16. bis zum 20. März 2020 in der US-Metropole San Francisco statt.

