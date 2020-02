PAX East 2020: Sony soll Teilnahme trotz Coronavirus überdenken – Brief vom Bürgermeister

Der Bürgermeister von Boston hat Sony darum gebeten, die Teilnahme an der PAX East 2020 zu überdenken. Vor einigen Tagen erfolgte eine Absage, was mit der Ausbreitung des Coronavirus begründet wurde.

Sony hat der PAX East 2020 eine Absage erteilt. Auslöser war die zunehmende Verbreitung des Coronavirus. Verständnis für diese Entscheidung gab es nicht von allen Seiten. So schickte der Bürgermeister des Veranstaltungsortes Boston dem PlayStation-CEO Kenihiro Yoshira einen Brief, in dem er darum bittet, doch noch an der Messe teilzunehmen.

Marty Walsh, so der Name des Stadtoberhauptes, hält das Risiko, dass sich Personen in Boston und Massachusetts mit dem Coronavirus infizieren, für extrem gering.

„Diese Befürchtungen verstärken schädliche Stereotypen, an deren Abbau Generationen von Asiaten hart gearbeitet haben“, heißt es im Brief von Walsh. „Sie lösen unsere schlimmsten Impulse aus: Ganze Gruppen von Menschen mit Argwohn zu betrachten, uns abzuschotten und die Chancen und Verbindungen zu verpassen, die unsere globale Stadt bietet. Boston ist sich einig in unseren Bemühungen, diese schädlichen und fehlgeleiteten Ängste zu zerstreuen.“

Sony soll Ängste bekämpfen, nicht schüren

Walsh forderte PlayStation bzw. Sony ausdrücklich auf, eine Rolle bei der Bekämpfung dieser Ängste einzunehmen. „Als großes internationales Unternehmen haben Sie die Möglichkeit, ein gutes Beispiel zu sein“, so Walsh weiter. „Als Technologieführer können Sie zeigen, dass Sie von Fakten motiviert sind, nicht von Angst. Als führender Anbieter von Spielen und Kultur können Sie zeigen, dass Sie an Verbindung und nicht an Isolation glauben.“

Bei einem Einwohner von Boston wurde bereits bestätigt, dass er sich mit dem Virus infiziert hat, nachdem er kürzlich von einer Reise nach Wugan zurückgekehrt war. Es ist die chinesische Stadt im Zentrum des Ausbruchs. Der 20-jährige Mann ist Student an der University of Massachusetts und befindet sich isoliert in seinem Haus, während er sich erholt.

+++ PAX East 2020: Square Enix sagt Messeteilnahme zum Teil ab – Coronavirus +++

In der vergangenen Woche hinterließ der PS4-Hersteller das folgende Statement: „Heute hat Sony Interactive Entertainment die Entscheidung getroffen, die Teilnahme an der PAX East in Boston in diesem Jahr abzusagen, da die Bedenken in Bezug auf COVID-19 (auch als ’neuartiges Coronavirus‘ bekannt) zunehmen. Wir waren der Meinung, dass dies die sicherste Option ist, da sich die Situation täglich ändert.“

Weitere Meldungen zum Coronavirus:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PAX East