Borderlands 3: Zweite Kampagnen-Erweiterung auf der PAX East – Livestream angekündigt

Gearbox Software wird die PAX East 2020 in Boston nutzen, um die zweite Kampagnen-Erweiterung für "Borderlands 3" zu enthüllen. Verfolgen könnt ihr das Ganze im Livestream.

Gearbox Software wird trotz Coronavirus an der PAX East 2020 in Boston teilnehmen und im Zuge der Messe neue Inhalte für „Borderlands 3“ vorstellen. Enthüllen möchte der Entwickler für den Loot-Shooter die zweite Kampagnen-Erweiterung.

Gearbox Main Theater Show im Livestream

Die Präsentation des Addons erfolgt im Rahmen einer Live-Präsentation, die ihr im Internet verfolgen könnt. Die sogenannte „Gearbox Main Theater Show“ wird am 27. Februar 2020 von 20:30 bis 22:00 Uhr MEZ veranstaltet und über den offiziellen Borderlands-Twitch-Kanal sowie über die Gearbox-Kanäle bei Twitch, Mixer und YouTube ausgestrahlt.

Besucher vor Ort können die Show im Main Theater des Boston Convention and Exhibition Center in Augenschein nehmen. Gearbox verweist darauf, dass ihr pünktlich vor der Tür stehen solltet.

Zur zweiten Kampagnen-Erweiterung für „Borderlands 3“ wurden in der heutigen Ankündigung keine weiteren Details genannt. Gearbox Software möchte die Überraschung nicht verderben. „Ihr erfahrt auch mehr über die mit Chaos vollgeladenen Pläne zu Borderlands 3 für das restliche Jahr 2020, darunter Einblicke in wichtige kommende kostenlose Zusatzinhalte“, so das Unternehmen weiter.

Zudem kann das Publikum vor Ort und in den heimischen vier Wänden Geschenke absahnen. Besucher vor Ort sollten im Zuge der Main Theater Show von 16:30 bis 18:30 Uhr Ortszeit im Autogrammbereich vorbeischauen.

+++ Take-Two: Aktuelle Verkaufszahlen zu GTA 5, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 und weiteren Titeln +++

„Borderlands 3“ ist seit September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf dem Markt erhältlich. Seit dem Launch sind die Entwickler bestrebt, die Spieler mit Updates und Events im Spiel zu halten. Mehr zu „Borderlands 3“ halten wir wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Borderlands 3