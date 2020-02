Granblue Fantasy Versus: Europäischer Erscheinungstermin des Kampfspiels enthüllt – Neuer Trailer

Update: Wie bekannt gegeben wurde, wird „Granblue Fantasy Versus“ in Europa ab dem 27. März 2020 erhältlich sein. Hierzulande erscheint der Titel sowohl in einer Retail- als auch einer Download-Fassung.

Ursprüngliche Meldung: Der Publisher XSEED Games hat einen offiziellen Erscheinungstermin für das Kampfspiel „Granblue Fantasy: Versus“ bekanntgegeben. Während japanische PlayStation 4-Spieler bereits am 6. Februar 2020 in den Genuss des neuen Arc System Works-Titels kommen, wird das Kampfspiel am 3. März 2020 auch in Nordamerika erhältlich. Für Europa wird weiterhin das erste Quartal 2020 als Erscheinungszeitraum angegeben.

Verschiedene Editionen stehen zur Auswahl

„Granblue Fantasy: Versus“ wird in fünf unterschiedlichen Editionen auf den Markt kommen. Als Retail-Fassungen werden eine Standard Edition sowie eine Premium Edition inkl. Soundtrack, Art Book, Theme- und Avatar-Set, Color Pack und illustrierter Bos erhältlich sein. Digital kann man neben der Standard Edition auch das Character Pass Set inkl. Character Pass, Theme- und Avatar-Set sowie Color Pack und das Deluxe Pack kaufen. Letzteres beinhaltet den Soundtrack, das Art Book, den Character Pass, das Theme- und Avatar-Set, das Color Pack und ein exklusives Theme.

Die Entwickler möchten mit „Granblue Fantasy: Versus“ den wahren Champion des Himmels finden, indem man Kraft, Fähigkeiten und den Geist verbindet. Man kann gegen KI-Gegner oder auch menschliche Spieler in lokalen sowie Online-Matches antreten. Das Kampfspiel basiert auf dem erfolgreichen Rollenspiel „Granblue Fantasy“ aus dem Hause Cygames, das in Japan die Spieler begeistern konnte.

Aus diesem Grund hat auch „Granblue Fantasy: Versus“ einen RPG-Modus spendiert bekommen, der eine komplett neue Geschichte erzählt, die in wundervoll gerenderten Zwischensequenzen dargestellt wird. In diesem Modus wird man Gegnerwellen und mächtige Primal Beasts bekämpfen, wobei man auch gemeinsam mit einem Freund in den Kampf ziehen kann. Dabei werden auch die Charaktere sowie die Waffen aufgewertet.

Mit einem neuen Trailer gewährt man uns noch einmal einen Blick auf „Granblue Fantasy: Versus“. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man in unserer Themenübersicht entdecken.

