Red Dead Online: Neue Inhalte, Boni für Sammler und Rabatte dieser Woche vorgestellt

In dieser Woche gibt es für Spieler von "Red Dead Online" wieder einige besondere Inhalte, Boni und Rabatte. Was die Spieler im Detail geboten bekommen, verrät die aktuelle Übersicht.

In der neuen Woche gibt es wieder einige neue Inhalte, Boni und Rabatte für die Spieler in „Red Dead Online“. Was die Spieler im Einzelnen geboten bekommen, verrät Rockstar auf dem Rockstar Newswire. Die Übersicht verrät euch nachfolgend die Details.

Boni und Vorteile für Sammler

Rollen-XP-Boni und Rabatte auf essenzielle Gegenstände für Sammler

Wenn ihr in dieser Woche eine Karriere als Sammler startet, erhaltet ihr einen Rabatt von fünf Goldbarren auf die Sammlertasche. Wenn ihr ein Twitch-Prime-Konto das mit eurem Rockstar Games Social Club-Konto verbunden habt, könnt ihr die Sammlertasche sogar kostenlos mitnehmen.

Außerdem freuen sich Sammler aller Erfahrungsstufen über 100 % mehr Rollen-XP für den Fund eines der unzähligen Familienerbstücke und verschiedener anderer Wertsachen. Der doppelten Rollen-XP-Boost erhalten Spieler auch für die wöchentliche Sammlung „Traum eines Goldschürfers“ oder eine andere vollständige Sammlungen, die bei Madam Nazar abgeliefert werden.

Zudem gibt es einige Rabatte auf Werkzeuge für Sammler bei Madam Nazar:

30 % beim Kauf des Pennington-Feldspatens

30 % Rabatt auf den Metalldetektor

30 % auf das veredelte Fernglas

50 % auf Sammler-Landkarten von Madam Nazar

Club-XP im Wert von fünf Rängen und zusätzliche Boni

Spieler von „Red Dead Online“ erhalten in dieser Woche automatisch Club-XP im Wert von fünf Rängen.

Spieler mit verbundenen Rockstar Games Social Club- und Twitch Prime-Konten erhalten neben der Sammlertasche auch die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer für ihre Schwarzbrennerei kostenlos. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten drei Maischefüllungen für Schwarzbrenner und dreimal Vorräte für Händler kostenlos.

Die Eventwoche in der Übersicht:

100 % mehr Rollen-XP für alle gefundenen Sammlerstücke

für alle gefundenen Sammlerstücke Ein zusätzlicher Rollen-XP-Bonus von 100 % für alle bei Madam Nazar abgelieferten Sätze

für alle bei Madam Nazar abgelieferten Sätze Rabatte auf Sammler-Gegenstände: 30 % auf den Pennington-Feldspaten, den Metalldetektor und das veredelte Fernglas sowie 50 % auf alle Landkarten für Sammler

30 % auf den Pennington-Feldspaten, den Metalldetektor und das veredelte Fernglas sowie 50 % auf alle Landkarten für Sammler Ein Rabatt von fünf Goldbarren auf die Sammlertasche

auf die Sammlertasche Club-XP im Wert von fünf Rängen für jeden Spieler, der sich vor dem 2. März einloggt

für jeden Spieler, der sich vor dem 2. März einloggt Fortlaufende Twitch-Prime-Vorteile: eine kostenlose Sammlertasche sowie die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer

eine kostenlose Sammlertasche sowie die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer PlayStation-Plus-Mitglieder können sich immer noch drei Maischefüllungen für Schwarzbrenner und dreimal Vorräte für Händler sichern

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

