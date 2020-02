PAX East 2020: CD Projekt RED hat die Teilnahme abgesagt

Die für Ende dieser Woche geplante PAX East 2020 verliert immer mehr namhafte Aussteller. So wird auch CD Projekt RED auf die Teilnahme an der Gaming-Messe verzichten, wie Stephanie Bayer von CD Projekt RED auf Twitter bestätigt hat.

Die Kommunikationschefin des Studios verzichtete darauf, genauere Gründe zu nennen. Auch schon Sony Interactive Entertainment, Capcom und Square Enix haben bereits angekündigt, ganz oder zumindest zum Teil auf die Teilnahme beziehungsweise auf die Anreise aus Asien zu verzichten.

Auch wenn der Grund nicht genannt wurde, dürfte es wohl klar sein: Offenbar möchte man bei CD Projekt RED darauf verzichten, die Mitarbeiter einem erhöhten Risiko auszusetzen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Die PAX East 2020 findet in dieser Woche vom 27. März bis zum 1. März 2020 in Boston statt. Nach der PAX East 2020 folgt im Zeitraum vom 16. bis 20. März 2020 in San Francisco die GDC 2020, für die es auch schon einige Absagen gab.

Laut Stephanie Bayer von CD Projekt RED ist die Teilnahme an der GDC 2020 aber laut aktuellem Informationsstand weiterhin geplant. Ob sich diese Planung kurzfristig noch ändert, bleibt abzuwarten. Sobald es neue Informationen gibt, lassen wir euch davon wissen.

I just found out my team is cancelling our PAX East trip so I will NOT be at PAX East as previously planned.

I should still be at GDC though!

— Stephanie Bayer (@NSSteph) February 25, 2020