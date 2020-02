PSN-Store-Deal: PS4-Angebot der Woche lässt euch 70 Prozent sparen

Im PlayStation Store wurde das neuste Angebot der Woche freigeschaltet. Es richtet sich an alle Spieler, die etwas günstiger in den Besitz eines der neusten Lara Croft-Abenteuer kommen möchten.

Einige Tage lang wird die „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition“ preisreduziert verkauft. Statt der regulär im PlayStation Store fälligen 59,99 Euro werden im Zuge des neusten PS4-Deals nur 17,99 Euro fällig. Ihr spart rechnerisch 70 Prozent. Bei einem Vergleich mit dem auf Amazon gültigen Preis fällt der Rabatt etwas geringer aus. Aber dennoch lässt sich das PSN-Angebot sehen.

Ebenfalls ein Teil der Deal of the Week-Aktion im PlayStation Store ist das DLC-Paket „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – Zusatzinhalt“. Es schaltet alle Zusatzinhalte der Definitive Edition frei und kann für 5,99 Euro gekauft werden. Jenseits der Aktion werden 19,99 Euro fällig. Auch bei diesem Angebot spart ihr im PlayStation Store 70 Prozent.

Zu den Angeboten:

In beiden Fällen gilt: Das Angebot kann ab sofort und bis zum 5. März 2020 in Anspruch genommen werden. Im Anschluss werden die Inhalte wieder zu den regulär gültigen Preisen gelistet.

„Shadow of the Tomb Raider“ verweilt schon seit September 2018 auf dem Markt. Ende 2019 folgte die Definitive Edition. Zu den Bestandteilen zählen das Hauptspiel sowie alle sieben DLC-Pakete. Damit genießt ihr alle Herausforderungsgräber, Waffen, Skills und Outfits.

Von der Presse und den Spielern wurde „Shadow of the Tomb Raider“ durchaus positiv aufgenommen. Der Metascore liegt bei 75 basierend auf 63 Reviews. Der User Score pendelte sich bei einer 7.4 ein. Mehr als 800 User gaben ihre Stimme ab. Den Play3-Test zu „Shadow of the Tomb Raider“ könnt ihr euch hier anschauen.

Angebot der vergangenen Woche

Auch der in der vergangenen Woche freischaltete Deal of the Week ist noch bis morgen gültig. Dabei handelt es sich um „The Outer Worlds“, das ihr zum Preis von 29,99 Euro erhaltet. Jenseits der Aktion werden 59,99 Euro fällig. Im PlayStation Store spart ihr somit 50 Prozent.

Im PlayStation Network warten noch mehr Deals auf euch, die in der vergangenen Woche freigeschaltet wurden. Dazu zählt der sogenannte Japan-Sale mit mehreren hundert Angeboten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

