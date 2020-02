Samurai Jack Battle Through Time: Neues 3D-Action-Adventure von Adult Swim Games angekündigt – Trailer und Bilder

Die Verantwortlichen von Adult Swim Games haben via IGN das neue 3D-Action-Adventure „Samurai Jack: Battle Through Time“ basierend auf der bekannten TV-Serie angekündigt. Einen passenden Ankündigungs-Trailer und einige Screenshots seht ihr weiter unten in den Artikel eingebettet.

In „Samurai Jack: Battle Through Time“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des namensgebenden Samurai Jack. Die Handlung ist kurz vor dem finalen Kampf zwischen Jack und Aku angesiedelt. Die Spieler werden sich als Jack durch verschiedene alternative Zeitlinien kämpfen müssen, um zu Aku zu gelangen und ihn ein für alle Mal ausschalten zu können.

Bekannte Freunde und Feinde

In der offiziellen Spielbeschreibung wird weiter verraten, dass sich Jack auch mit bekannten Freunden aus der Serie zusammenschließt, um gegen bekannte Feinde zu kämpfen. Dabei können die Spieler die Welt aus der Serie erkunden und Momente aus den Lieblingsfolgen der Fans wiedererleben, während sie versuchen bei ihrer Reise durch die Zeit, die Menschheit zu retten.

Es werden mehr als ein Dutzend verschiedenster Waffen und Charakter-Entwicklung durch Training versprochen. So sollen die Spieler durch Training die Kraft steigern können und neue Fertigkeiten freischalten können, die den individuellen Spielstil unterstützen.

Entwickelt von Soleil Games

Entwickelt wird der Titel vom japanischen Studio Soleil Games, die mit Titeln wie „Travis Strikes Again: No More Heroes“ und „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ bereits ihre Expertise im 3D-Action-Genre bewiesen haben. Im Spiel werden auch die bekannten Stimmen der Original-Synchronsprecher in ihren jeweiligen Rollen zu hören sein.

„Samurai Jack: Battle Through Time“ wird für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC entwickelt. Die Veröffentlichung soll im Sommer 2020 erfolgen. Der nachfolgende Trailer und die Screenshots liefern einen Vorgeschmack.

