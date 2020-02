Destiny 3: Bungie deutet eine lange Wartezeit an – Pläne für 2020 und 2021

Für Bungie und ihr Langzeitprojekt „Destiny“ ging es nicht unbedingt nach Plan, was unter anderem dazu führte, dass sich der ursprüngliche Publisher Activision von dem Studio und der Marke trennte. Die Entwickler von Bungie setzen die „Destiny“-Reihe nun auf eigene Faust fort.

Offenbar verfolgt man weiterhin den Plan, die Trilogie vollzählig zu machen. Jedoch wird der dritte Teil offenbar noch etwas länger auf sich warten lassen, auch wenn sich der Zweite Teil inzwischen schon im dritten Jahr befindet. Mit einem aktuellen Status-Update haben die Entwickler einen kleinen Ausblick auf die absehbare Zukunft geworfen.

Destiny 3 erst auf PS5 und Xbox Series X?

In den Jahren 2020 und 2021 soll demnach noch „Bungie 2“ im Fokus stehen. Die Entwickler wollen das Engagement der Spieler durch neue Inhalte kurz-, mittel- und langfristige Ziele steigern.

Der Fokus auf „Destiny 2“ macht offenbar auch deutlich, dass „Destiny 3“ wohl nicht mehr auf den aktuellen Konsolen erscheint, sondern frühestens 2021 auf den Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Series X. Offiziell hat das Team dazu aber noch keine Ankündigung gemacht. In dem aktuellen Beitrag heißt es:

„Bestrebung ist das, was Destiny 2 am Leben hält. Es ist die Luft, die unsere Lungen füllt, es ist der Hauch, der dem Spiel Leben einverleibt. Bei Bestrebung kann es darum gehen, zum ersten Mal in Destiny 2 einzutauchen und das Potenzial dessen zu fühlen, was ihr werden könnt. Es kann um die Ziele gehen, die vor euch liegen. Oder es kann um PvP-Spieler gehen, die über den Horizont hinausschauen und den Leuchtturm mit den Schätzen sehen, die sie erwarten – falls sie die Prüfungen bestehen.

[…] Es geht darum, Ziele zu haben und in Richtung von etwas zu arbeiten, was für euch von Bedeutung ist. Ich bin nicht so naiv, zu glauben, dass wir etwas erschaffen können, das für alle von Bedeutung ist – wir alle haben unterschiedliche Werte, Ziele und Zeit. Aber ich glaube sehr wohl, dass Destiny 2 einen besseren Job dabei machen kann, es Spielern zu ermöglichen, sich Kurzzeit-, Mittelstrecken- und Langzeitziele zu setzen und darauf hinzuarbeiten. „

Den kompletten Beitrag mit weiteren Informationen zu Bungies Zukunftsplänen für „Destiny 2“ findet ihr auf der offiziellen Webseite.

