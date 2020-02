Temtem: Soll im Frühling 2021 für die Konsolen erscheinen

Humble Bundle und Crema veröffentlichten im letzten Monat die Early Access-Version des Monster-Sammelspiels „Temtem“ für den PC. In den kommenden Monaten sollen zahlreiche neue Funktionen und Inhalte hinzugefügt werden. Mit der gestern veröffentlichten Roadmap wurden ein Ranglisten-Matchmaking, ein In-Game Chat, 50 weitere Temtems und neue Inseln bestätigt, die bis Herbst 2020 erscheinen sollen.

Nun haben die Entwickler auch die zweite Hälfte der Roadmap enthüllt, mit der man auch einen Erscheinungszeitraum für die geplanten Konsolenversionen bestätigte. Demnach soll die Vollversion von „Temtem“ im Frühling 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden.

Allerdings erfahren wir auch, welche Inhalte von Winter 2020 bis Sommer 2021 folgen sollen. Demnach sollen im Winter 2020 eine neue Insel (Arbury), 30 weitere Temtem, ein zweites mystisches Temtem, Dojo-Kämpfe für den Club, ein Handelshaus sowie verbesserte Versionen des Ranglisten-Matchmakings und des Zuschauer-Modus in die Early Access-Version gebracht werden.

Mehr: Temtem – Frischer Anime-Trailer stimmt auf das Pokémon-ähnliche Abenteuer ein

Im Frühling 2021 werden neben der Vollversion und den Konsolenfassungen auch eine Endgame-Insel, tägliche sowie wöchentliche Quests, Wiederholungen für Kämpfe und ein Store für kosmetische Gegenstände angeboten. Für den Sommer 2021 haben die Entwickler wiederum den Spielmodus „Nuzlocke“, ein drittes mystisches Temtem, die Arcade Bar, ein Draft PvP und ein Battle Pass für kosmetische Inhalte geplant.

Sobald weitere Informationen zu „Temtem“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Here’s a look at the complete content roadmap, in tidy and neat fashion 📋

We would love to hear what features you’re the most excited for!

And again, remember the full info is only available here: https://t.co/jSxLbhMyeX

Temtem up! pic.twitter.com/TdjsF5d63j

— Temtem (@PlayTemtem) February 26, 2020