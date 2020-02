Baldur’s Gate 3: Aufgrund technischer Einschränkungen – PS4 & Xbox One gehen wohl leer aus

Bisher wurde das ambitionierte Action-Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ lediglich für den PC und Googles Streaming-Dienst Stadia bestätigt.

Doch wie stehen die Chancen, dass auch die Konsolen mit einer Umsetzung des Fantasy-Abenteuers bedacht werden? Dahingehend sorgte Design-Producer David Walgrave auf der PAX East 2020 in Boston für Klarheit und wies darauf hin, dass die PlayStation 4 und die Xbox One wohl leer ausgehen werden. In der Begründung heißt es, dass die mittlerweile betagte Hardware der aktuellen Konsolen schlichtweg nicht in der Lage sei, „Baldur’s Gate 3“ in der anvisierten Vision zu stemmen.

Umsetzungen für die PS5 und Xbox Series X denkbar?

„Ich denke nicht, dass die Current-Gen-Konsolen in der Lage wären, es zum laufen zu bringen. Es gibt viele technische Upgrades und Aktualisierungen, die wir an unserer Engine vorgenommen haben. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob es tatsächlich in der Lage wäre, auf diesen Dingern zu laufen“, kommentierte Walgrave das Ganze.

Zum Thema: Baldur’s Gate 3: Erste Gameplay-Szenen, neuer Trailer und weitere Details enthüllt

Allerdings beziehen sich die Aussagen des Design-Producers lediglich auf die langsam ausklingende Konsolen-Generation. Da die nächste Generation in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 bereits in den Startlöchern steht und über eine entsprechend potente Hardware verfügen wird, wäre eine Umsetzung von „Baldur’s Gate 3“ auf die kommenden Systeme durchaus denkbar.

Offiziell bestätigt wurde diesbezüglich aber noch nichts. „Baldur’s Gate 3“ befindet sich bei den „Divinity: Original Sin“-Machern der belgischen Larian Studios in Entwicklung und wird auf dem PC Ende des Jahres in den Early-Access starten.

Quelle: Eurogamer

