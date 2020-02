Borderlands 3: Zweites Kampagnen-Addon enthüllt und Hotfix veröffentlicht

Gearbox Software hat in der vergangenen Nacht zahlreiche Details zu "Borderlands 3" veröffentlicht. Das zweite Kampagnen-Addon hat einen Termin und auch einen neuen Hotfix gibt es. Wir haben die wichtigsten Details für euch.

Gearbox Software hat im Zuge der PAX East 2020 in Boston bestätigt, dass für „Borderlands 3“ am 26. März 2020 das zweite Kampagnen-Add-On namens „Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock“ an den Start gehen wird. Das Addon ist Teil des Season Pass-Angebotes und kann auch einzeln erworben werden.

In den Fokus der Erweiterung rückt die geplante Hochzeit zwischen Sir Alistair Hammerlock und Wainwright Jakobs. Und als Spieler werdet ihr bei der Landung auf Xylourgos ein bekanntes Gesicht wiedersehen. Es ist Gaige, ein Mechromancer aus dem DLC-Angebot von „Borderlands 2“. Sie ist seit Jahren auf der Flucht, begleitet von ihrem loyalen Roboter Deathtrap. Im neuen Addon möchte Gaige als Hochzeitsplanerin für Wainwright und Hammerlock fungieren.

Natürlich kommt es zu Komplikationen. Denn einer der Bräutigame trifft auf eine Gruppe von Okkultisten, die gerade die Leiche des Kammer-Monsters anbeten. Um die Hochzeit zu retten, sollt ihr mit den mit Tentakeln bestückten Fanatikern fertig werden. Als Belohnung erwartet euch eine Menge Beute, darunter legendäre Objekte, besonders starke Klassen-Mods sowie kosmetische Objekte wie Kammer-Jäger-Köpfe und -Skins, interaktive Raumdekorationen und Fahrzeug-Skins.

Das dritte Kampagnen-Addon

Auch das dritte für „Borderlands 3“ geplante Kampagnen-Addon befindet sich in der Pipeline. Der Launch erfolgt irgendwann im Sommer. Laut Gearbox Software geht es darin um Gesetzlose und Dinosaurier. „Das dritte und vierte Kampagnen-Add-on für Borderlands 3 wird ein Feuerwerk und wir freuen uns schon darauf, euch später mehr darüber zu erzählen. Und alle Besitzer des Borderlands 3 Season Pass sind direkt mitten im Geschehen, sobald diese neuen Abenteuer verfügbar sind“, so das Unternehmen.

Auf der offiziellen Seite von „Borderlands 3“ findet ihr weitere Details zu den Plänen. Unter anderem steht der Launch der Steam-Version bevor. Er soll am 13. März 2020 erfolgen. Das PC-Crossplay zwischen Steam und dem Epic Games Store wurde bereits bestätigt. Auch gehen die Macher auf den Fahrplan für den Frühling 2020 ein und ihr könnt euch dort einen neuen Shift-Code sichern.

Neuer Hotfix für Borderlands 3

Darüber hinaus hat Gearbox Software für „Borderlands 3“ einen neuen Hotfix veröffentlicht, der einige Probleme behebt. Dazu zählen:

Behebung eines Problems, bei dem Spieler während “Töte Killavolt” gelegentlich Trudys Spawn-Auslöser umgehen konnten.

Behebung eines Fortschrittsblockers während “Keine weiteren Wetten”, bei dem Gegner, die mit einer Landekapsel abgesetzt wurden, gelegentlich nicht mehr erschienen, wenn der Spieler den Bereich verlassen hat und dann wieder zurückgekehrt ist.

Vorläufige Korrektur wurde eingebaut, um einen gemeldeten Blocker zu verhindern, weil Gegner im Gemetzeltank an nicht zugänglichen Stellen hängenblieben.

Den kompletten Changelog zum neuen Hotfix könnt ihr euch hier anschauen.

