Death Stranding: Update 1.11 steht bereit – Von den Spielern gewünschtes Feature hält Einzug

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichten die Entwickler von Kojima Productions das ungewöhnliche Abenteuer „Death Stranding“ für die PlayStation 4.

Seit dem offiziellen Release wird „Death Stranding“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Updates bedacht, die zum Teil auf Basis des Community-Feedbacks basieren. Wie das japanische Studio bekannt gab, steht ab sofort ein neues Update bereit, das „Death Stranding“ auf die Version 1.11 hebt und ein von den Fans gewünschtes Feature mit sich bringt.

So erhalten Spieler von „Death Stranding“ nach der Installation des Updates 1.11 die Möglichkeit, den Großteil der Zwischensequenzen auf Knopfdruck zu überspringen. Da es das aktuelle Projekt von Hideo Kojima auf rund neun Stunden an Zwischensequenzen bringt, dürften die Spieler vor allem bei einem zweiten Durchlauf von dem neuen Feature profitieren.

Ergänzend zur Veröffentlichung des „Death Stranding“-Updates auf die Version 1.11 veröffentlichte Kojima Productions via Twitter einen Schnappschuss, mit dem das japanische Studio auf die Arbeiten an einem neuen Projekt hindeuten könnte. Wann dieses im Endeffekt enthüllt werden könnte, ist noch unklar.

„Death Stranding“ ist für die PlayStation 4 erhältlich. Eine Umsetzung für den PC wird in Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games veröffentlicht und erscheint im Sommer dieses Jahres.

Sorry to be silent everyone! I've been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020