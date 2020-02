PS5 & PS4: Patent beschreibt Wireless-Charging

Patente können hin und wieder einen Hinweis darauf geben, welche Features die Rechteinhaber in ihre Hardware integrieren. Und in den vergangenen Monaten tauchten zahlreiche Patente auf, die in Verbindung mit der PS5 stehen könnten.

Heute folgte die Beschreibung eines Adapters, der laut Patentbeschreibung dabei behilflich ist, den DualShock-Controller kabellos zu laden. Eingereicht wurde das Patent bei der World Intellectual Property Organization schon im vergangenen Sommer. Mittlerweile ist es öffentlich zugänglich und enthält Bilder sowie eine detaillierte Beschreibung des Produkts.

Adapter mit Tasten

Das Patent beschreibt Sonys Pläne zur Entwicklung eines „Adapters mit drahtloser Ladefunktion, der auf einem Videospiel-Controller einrasten kann“. Der Controller kann im Anschluss „induktiv mit einer Ladebasis gekoppelt werden, um einen Akku im Controller drahtlos aufzuladen.“

Laut der weiteren Patentbeschreibung kann der Adapter mit Tasten versehen werden, die einen Teil der Controller-Buttons spiegeln. Somit darf er permanent auf dem Controller verweilen, ohne dass der Funktionsumfang beschränkt wird.

Die dem Patent beigefügten Bilder zeigen einen DualShock-Controller, der mit einem Zubehör ausgestattet ist, das dem DualShock 4-Rücktasten-Ansatzstück recht ähnlich ist. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich bei der induktiven Ladefunktion um ein Feature handelt, das einst für die PS4 geplant war und zugunsten der Rücktasten-Lösung eingestellt wurde.

Mit der Einführung der PS5 in wenigen Monaten ist es aber auch möglich, dass die kabellose DualShock-Ladefunktion für die Next-Gen-Konsole geplant ist. Eine direkt im Controller integrierte Lösung dürfte allerdings die komfortablere Lösung sein. Smartphones machen es seit Jahren vor.

+++ PS5 Controller: Patente beschreiben Built-In-Mikro und adaptive Trigger +++

In den kommenden Monaten werden wir schlauer sein. Die PS5 wird Ende des Jahres auf den Markt kommen und dank der verbauten SSD und den verbesserten Prozessoren ein schnelleres und optisch ansprechenderes Spielerlebnis gewährleisten. Zum Preis machte Sony bislang keine Angaben. Auch ist offen, ob die PS5 die 12 Teraflops der Xbox Series X erreichen kann.

Weitere Patent-Meldungen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4