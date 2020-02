The Room VR – A Dark Matter: Der VR-Escape-Room hat einen Termin – Neuer Trailer

Zum Abschluss der Woche spendierten die Entwickler von Fireproof Games dem virtuellen Escape-Room "The Room VR: A Dark Matter" einen konkreten Releasetermin. Passend dazu steht auch ein neuer Trailer bereit.

Im Oktober des vergangenen Jahres kündigten die Entwickler von Fireproof Games den virtuellen Escape-Room „The Room VR: A Dark Matter“ für die gängigen VR-Headsets an.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns das Indie-Studio mit einem frischen Trailer zu „The Room VR: A Dark Matter“, mit dem noch einmal Lust auf mehr gemacht werden soll. Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin des Titels bekannt gegeben. Wie es heißt, wird „The Room VR: A Dark Matter“ ab dem 26. März 2020 für Oculus Rift, Oculus Quest, PlayStation VR, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality erhältlich sein.

Ein Abstecher in das British Museum in London

In „The Room VR: A Dark Matter“ führt der Weg der Spieler in das British Museum in London, wo das Verschwinden eines angesehenen Ägyptologen zu einer polizeilichen Untersuchung des Unbekannten führt. Ihr steht vor der Aufgabe, Gadgets zu untersuchen, und entdeckt dabei ein übernatürliches Element, das die Grenze zwischen Realität und Illusion verwischt.

Zum Thema: The Room VR: Für Virtual Reality-Headsets angekündigt – Trailer und Details

Für eine besonders dichte Atmosphäre werden laut offiziellen Angaben die dynamischen räumlichen 3D-Soundeffekte sorgen. „The Room VR: A Dark Matter“ wird in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung stehen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Room VR: A Dark Matter