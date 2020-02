Fallout 76 Wastelanders: Details zum Dialogsystem enthüllt und Double-XP-Weekend gestartet

Bethesda hat Details zum Dialogsystem von "Fallout 76: Wastelanders" veröffentlicht. Es hilft euch in vielen Bereichen des Spiels. Beispielsweise könnt ihr alternative Lösungswege finden. Darüber hinaus läuft momentan ein Double-XP-Weekend.

Bethesda hat einige Informationen zum Dialogsystem von „Fallout 76: Wastelanders“ veröffentlicht. Das Update ist für eine Freischaltung am 7. April 2020 vorgesehen. Über das Dialogsystem könnt ihr mehr über das Leben außerhalb von Appalachia lernen und seid in der Lage, andere über die hiesigen Gefahren aufzuklären. Auch ist euch das System dabei behilflich, ein paar neue Freunde zu finden.

Findet alternative Lösungswege

In den Gesprächen mit euren Verbündeten, den Fraktionsanführern und anderen Charakteren stehen euch zahlreiche Antwortmöglichkeiten zu Verfügung. Jedoch solltet ihr laut Bethesda bedenken, dass Worte „mächtiger sein können als das Schwert“. In diesem Zusammenhang könnt ihr Verbündete gewinnen, alternative Lösungswege finden oder einen Ruf bei den Siedlern und Raidern aufbauen.

Auch einige altbekannte NPCs wie Rose und MODUS sind an Gesprächen interessiert. Deren Quests sind zwar dieselben wie im Hauptspiel, aber die Interaktionen mit ihnen werden sich mit „Fallout 76: Wastelanders“ lebendiger anfühlen. Auch ist zu beachten: Je nachdem, wie ihr eure S.P.E.C.I.A.L.-Attribute verteilt habt, könnt ihr manchmal in Bezug auf die Dialoge besondere Meisterleistungen hinlegen. Ihr könnt zum Beispiel jemanden verbal überzeugen, euch seine Waffe auszuhändigen.

Hinzukommen einige Funktionen, mit denen ihr „das Meiste aus den Konversationen herausholen“ dürft. Ein am unteren Bildschirmrand eingeblendeter Verlauf hilft euch dabei, das Gesagte im Auge zu behalten. „Aktiviert zeigt euch der Verlauf die letzten acht Zeilen Dialog an. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Verlauf auszublenden. Wenn ihr eine Konversation erneut führt oder schnell zu den Antwortoptionen springen wollt, könnt ihr jede einzelne Zeile auch einfach überspringen“, so Bethesda.

Auch seid ihr während eines Gesprächs in der Lage, die Kamera so anzupassen, dass ihr euren Gegenüber besser im Blick habt.

Double-XP-Weekend läuft

Am Wochenende könnt ihr an einem Double-XP-Event teilnehmen. Macht euch bis zum 2. März nach Appalachia auf, um doppelt so schnell zu leveln. Dabei ist es egal, ob ihr den Abenteuermodus, Nuclear Winter oder eine private Welt genießt. Nachfolgend seht ihr die Zeiten:

Beginn: Donnerstag, 27. Februar, 18:00 Uhr MEZ

Donnerstag, 27. Februar, 18:00 Uhr MEZ Ende: Montag, 2. Januar, 18:00 Uhr MEZ

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fallout 76