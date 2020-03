Nioh 2: Gameplay-Walktrough mit Fumihiko Yasuda

Koei Tecmo Games und Team Ninja haben weiteres Gameplay-Material zu „Nioh 2“ veröffentlicht. Für die Präsentation zeichnet sich der Producer Fumihiko Yasuda verantwortlich. Im unten eingebundenen Video präsentiert er die „Mount Tenno“-Stage des Spiels. Auch hat er einige Tipps und Tricks auf Lager.

Doch auch selbst könnt ihr Hand anlegen. Seit dem 28. Februar 2020 und noch bis zum 2. März 2020 um 08:59 Uhr ist eine kostenlose Demo von „Nioh 2“ im PlayStation Store verfügbar. Herunterladen können sie alle PS4-Spieler. Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist nicht vonnöten.

Demo mit drei Missionen

In der Demo könnt ihr euch die Charakteranpassung von „Nioh 2“ anschauen und seid in der Lage, drei Missionen in Angriff zu nehmen. Der Spielfortschritt bleibt euch allerdings nicht erhalten. Es ist nicht vorgesehen, dass er in die Vollversion von „Nioh 2“ übernommen wird. Euren selbst erstellten Charakter könnt ihr hingegen behalten.

Und es dauert nicht mehr allzu lange, bis ihr ihn erneut zum Einsatz bringen könnt: „Nioh 2“ wird am 13. März 2020 für die PlayStation 4 auf den Markt kommen. Da die Produktion bereits den Goldstatus erreicht hat, müsst ihr keine kurzfristige Verschiebung befürchten.

+++ Nioh 2: Anstieg des Schwierigkeitsgrades der DLC-Kampagnen soll nicht übertrieben sein +++

In „Nioh 2“ bringt ihr die tödlichen Künste der Samurai zum Einsatz, während ihr als mysteriöser Krieger erschreckende Abenteuer erlebt. Der Krieger ist zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Yokai, was ihm dabei behilflich ist, der grausamen Sengoku-Ära und dem Dunklen Reich entgegenzutreten. Allerdings werden gnadenlose Dämonen versuchen, ihn in den Abgrund zu ziehen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nioh 2