Outriders: Das Setting und die Spielwelt des RPG-Shooters in neuen Videos beleuchtet

Frisch von der PAX East 2020 in Boston erreichten uns zwei neue Videos zu People Can Flys Rollenspiel-Shooter "Outriders". In diesen werden das grundlegende Setting sowie die Gestaltung der Spielwelt thematisiert.

Vor wenigen Wochen stellten Square Enix und die Entwickler von People Can Fly den Rollenspiel-Shooter „Outriders“ ausführlich vor.

Auch die diesjährige PAX East, die an diesem Wochenende in der US-Metropole Boston stattfand, wurde vom polnischen Studio genutzt, um den Spielern einen weiteren Blick auf „Outriders“ zu ermöglichen. So wurde zum einen ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem sich alles um das Setting des RPG-Shooters dreht. Im zweiten Video hingegen sprechen die Macher über die Gestaltung der Spielwelt und das Entwerfen eines neuen Universums.

Release für aktuelle und kommende Konsolen

„Outriders“ wird Ende dieses Jahres veröffentlicht und für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 erscheinen. Spielerisch versteht sich das neue Projekt von People Can Fly als ein kooperativer Rollenspiel-Shooter für bis zu drei Spieler. Die Menschheit verblutet in den Schützengräben von Enoch.

Zum Thema: Outriders in der Vorschau: „Destiny“-Killer mit Koop-Skills!?

Die Spieler erschaffen sich einen neuen Charakter, einen sogenannten Outrider, und erkunden einen feindseligen Planeten. Die reichhaltige Erzählung umfasst laut Entwicklerangaben eine vielfältige Welt, wenn die Spieler die Slums und Baracken der ersten Stadt hinter sich lassen und auf der Jagd nach einem geheimnisvollen Signal durch Wälder, Berge und Wüsten reisen.

