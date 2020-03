Top 10: Die wichtigsten PlayStation-Spiele aller Zeiten – Von Gran Turismo bis Metal Gear Solid!

Dies ist die Mutter aller Playstation-Toplisten: Die Redaktion gräbt in Erinnerungen und Archiven und kürt die zehn wichtigsten Playstation-Spiele. Welche Titel haben es in die Top 10 geschafft?

Am 03. Dezember 2019 feierte Sony Playstation 25-jähriges Jubiläum. In dem vergangenen Vierteljahrhundert erschienen tausende von Spielen für die bislang vier veröffentlichten Hardware-Generationen. Grund genug, die absoluten Highlights Revue passieren zu lassen. Was waren die zehn wichtigsten Spiele für die Marke Playstation?

God of War

System: Playstation 4

Erschien: 2018

Seit März 2005 gehören Kriegsgott Kratos und „God of War“ zur Marke Playstation. Doch während wir hier speziell die ersten beiden Ableger ebenfalls auf die Liste hätten setzen können, picken wir uns das 2018 für Playstation 4 erschienene „God of War“ heraus.

Das Action-Abenteuer zeigte eine andere Seite von Kratos und der gesamten Reihe – emotional, tiefgründig und trotzdem actionreich und brutal. SIE Santa Monica Studios holte alles aus „God of War“ und der Playstation 4 heraus.

Tekken 3

System: Playstation

Erschien: 1997

Mit der ersten Playstation-Generation boomten schließlich auch die 3D-Prügelspiele. Und „Tekken 3“ gehört bis heute zu den besten Beat’em Ups aller Zeiten und zu den am besten verkauften Playstation-Titeln überhaupt.

Das Spiel überzeugte nicht nur mit dem ausgezeichneten ausbalancierten Kampfsystem, sondern auch mit witzigen Nebenaufgaben wie etwa Tekken Ball. Und wer wird Recken wie Yoshimitsu und Haihachi jemals vergessen. Ach, Tekken 3 war schon richtig gut!

Final Fantasy VII

System: Playstation

Erschien: 1997

In diesem Jahr feiert „Final Fantasy VII“ seine große Rückkehr – in Episodenform. Doch während wir auf das „Remake“ warten, müssen wir dem Original an dieser Stelle kurz huldigen.

„Final Fantasy VII“ besaß 1997 alle Tugenden, die ein herausragendes Spiel auszeichnen: ikonische Helden, emotionale Story und natürlich ein Kampfsystem, das u.a. mit den Limit-Break-Attacken herrliche Momente erschafft.

Grand Theft Auto 3

System: Playstation 2

Erschien: 2001

Zugegeben, „Grand Theft Auto“ ist kein exklusives Playstation-Phänomen. Trotzdem startete Rockstars Open-World-Revolution 2001 zunächst ein Jahr ausschließlich auf Sonys schwarzer Wunderkiste. Erst danach durften auch PC-Spieler Liberty City erkunden.

Die Bedeutung eines „Grand Theft Auto“ für das Medium Videospiel kann man aus heutiger Sicht gar nicht hoch genug bewährten: gesellschaftskritisch, knallhart und grenzenlos verrückt. „Grand Theft Auto 3“ legte damals den Grundstein für den heutigen Open-World-Trend.

Uncharted 2: Among Thieves

System: Playstation 2

Erschien: 2009

Wir haben kurz überlegt, ob wir den zweiten oder doch den vierten Teil der „Uncharted“-Saga in diese Liste aufnehmen sollten. Am Ende aber entschieden wir uns für „Uncharted 2: Among Thieves“, denn in diesem Actionspiel stimmte fast alles: von der genialen Intro-Mission bis hin zu den späteren Einsätzen und dem fantastischen Setting im mystischen Shambala.

„Uncharted 2: Among Thieves“ kommt wohl dem am nächsten, was sich Fans von einem „Indiana Jones“-Spiel erwarten würden. Kein Wunder, dass Nathan Drakes zweiten Abenteuer das schnellst-verkaufte First-Party-Spiel für die PS3 war und zu den meistverkauften Titeln dieser Plattform gehört.

Resident Evil

System: Playstation

Erschien: 1996

„Resident Evil“ und „Silent Hill“ gelten gemeinhin als die Mitbegründer des digitalen Horrors. Beide Serien haben ihren Ursprung auf der ersten Playstation, doch nur „Resident Evil“ hielt sich – trotz kleinerer Rückschläge – dauerhaft an der Spitze.

Das erste „Resident Evil“ begeisterte mit seiner intensiven Atmosphäre, den kreativen Rätseln und dem für damalige Verhältnisse innovativem Survival-Horror-Gameplay. Wie groß die Marke noch heute ist, zeigte sich zuletzt bei dem Anfang 2019 neu aufgelegten „Resident Evil 2“.

The Last Of Us

System: Playstation 3

Erschien: 2013

Am 29. Mai 2020 findet eines der besten Playstation-Spiele aller Zeiten endlich seine verdiente Fortsetzung: „The Last of Us“. Für die epische Reise von Ellie und Joel verknüpfte Entwickler Naughty Dog Action-Adventure- und Survival-Elemente zu einem gewaltigen Action-Spektakel.

„The Last of Us“ entpuppte sich als emotionale Achterbahnfahrt: hochspannend und intensiv in seinen Kämpfen und Stealth-Passagen, emotional und anrührend in seinen ruhigen Momenten. Wer dies noch vor dem Release des zweiten Teil erleben möchte, dem empfehlen wir das 2017 veröffentlichte „The Last of Us Remastered“ für die Playstation 4.

Gran Turismo

System: Playstation

Erschien: 1997

Die Playstation war ein guter Nährboden für Rennspiele. Egal, ob „Wipeout“ oder „Ridge Racer“ – die schnelle 3D-Grafik sorgte stets für offene Münde vor dem Fernseher. Doch eine Rennspielserie stach besonders heraus, da sie einen ganz anderen Anspruch mitbrachte: „Gran Turismo“.

Der „Real Driving Simulator“ machte bereits in frühen Jahren seinem Namen alle Ehre und wartete mit einem Fuhrpark lizenzierter Autos, kniffeligen Fahrprüfungen und anspruchsvolle Rennen auf. Diese Tugenden – in Verbindung mit der für damalige Verhältnisse sensationellen Technik – machten „Gran Turismo“ zum absoluten Playstation Dauerbrenner.

Metal Gear Solid

System: Playstation

Erschien: 1998

„Metal Gear Solid“ bedeutete für Hideo Kojima den endgültigen Aufstieg in die Spitzenklasse der Spielentwickler. Das letzte Ergebnis seiner Schaffenskraft bestaunten wir im vergangenen Jahr mit „Death Stranding“. „Metal Gear Solid“ gilt als ein absoluter Meilenstein des Stealth-Genres und setzte seiner Zeit nicht nur beim Gameplay, sondern auch beim Storytelling neue Maßstäbe.

Das Spiel strotzte vor Innovationen wie etwa dem legendären Boss-Kampf gegen Psycho Mantis, den man u.a. gewann, indem man den Controller in einen anderen Port steckte. „Metal Gear Solid“ hat sich seinen Platz an der Spitze verdient, schließlich setzte auch jeder weitere Ableger der Serie auf seine Weise neue Maßstäbe.

Und jetzt seid ihr dran: Was sind für euch die zehn wichtigsten Playstation-Spiele aller Zeiten? Schreibt eure Top 10 in die Kommentare.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

