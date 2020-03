Dead or Alive 6: Frisch eingeführte Mikrotransaktionen erreichen ein neues Level der Dreistigkeit

Auch wenn spielerisch nach wie vor solide Fighting-Titel-Kost geboten wird, schlug die „Dead or Alive“-Reihe mit dem fünften Hauptableger eine Richtung ein, die bis heute für Diskussionen sorgt.

Die Rede ist natürlich von den zahlreichen Kostüm-DLCs und Season-Pässen, mit denen Spieler, die Interesse an neuen Outfits haben, in nicht zu unterschätzendem Maße zur Kasse gebeten werden. Sowohl bei „Dead or Alive 5“ als auch bei „Dead or Alive 6“ schlagen sämtliche Kostüme unter dem Strich mit einem dreistelligen Wert zu Buche. Wer dachte, dass das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange damit erreicht wäre, sollte sich leider irren.

Wechsel der Haarfarbe wird kostenpflichtig

So steht ab sofort das Update auf die Version 1.60 bereit, mit dem „Dead or Alive 6“ in Sachen Dreistigkeit wohl neue Maßstäbe setzen dürfte. Möchtet ihr die Haarfarbe eines Charakters ändern, wird dafür ein sogenanntes Premium-Ticket fällig. Dieses wiederum schlägt in der realen Welt mit einem US-Dollar beziehungsweise Euro zu Buche. Erschwerend kommt hinzu, dass die Haarfarben eures Charakters nicht gespeichert werden.

Möchtet ihr in der Praxis also bei der Haarfarbe eines schwarzhaarigen Charakters auf eine blonde Frisur wechseln, müsst ihr dafür ein Premium-Ticket ausgeben. Wer anschließend zu den schwarzen Haaren zurückkehren möchte, wird ein weiteres Mal mit einem Premium-Ticket zur Kasse gebeten. Macht zusammen also zwei US-Dollar beziehungsweise Euro.

Aus bisher ungeklärten Gründen wird das Update 1.60 zu „Dead or Alive 6“ lediglich auf der PS4 veröffentlicht. Warum die Xbox One beziehungsweise der PC leer ausgehen von dieser dreisten Masche verschont bleiben, entzieht sich aktuell noch unserer Kenntnis.

Zumal die Frage im Raum steht, wie lange die Folgen des Updates 1.60 im Endeffekt Bestand haben werden. Schließlich ist davon auszugehen, dass ein entsprechender Aufschrei der PS4-Community nicht allzu lange auf sich warten lässt.

