Final Fantasy VII Remake: Arbeiten an der Neuauflage abgeschlossen – Keine weiteren Verzögerungen

Die meisten unter euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass das „Final Fantasy VII Remake“ ursprünglich Anfang März veröffentlicht werden sollte.

Allerdings benötigten die verantwortlichen Entwickler laut Square Enix noch etwas mehr Zeit, was dazu führte, dass der Release des Remakes um wenige Wochen verschoben werden musste. Wie der für das „Final Fantasy VII Remake“ verantwortliche Director Tetsuya Nomura in einem kurzen Statement versicherte, sind keine weiteren Verzögerungen zu befürchten.

Das Remake erreicht den Gold-Status

So erreichte die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ nun offiziell den sogenannten Gold-Status. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Entwicklungsarbeiten an dem ambitionierten Projekt erfolgreich abgeschlossen wurden. Somit findet der Titel den Weg in Presswerke und kann wie geplant am 10. April 2020 zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht werden.

„Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Wir brauchten noch etwas mehr Zeit für einige letzte Qualitätsverbesserungen, aber der Gold-Status ist bereits erreicht und es wird keine weiteren Verzögerungen mehr geben“, kommentierte Nomura den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten kurz und knapp.

Wer sich vor dem Kauf zunächst ein Bild von den Qualitäten und der Aufmachung des „Final Fantasy VII Remakes“ machen möchte, sollte umgehend einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort wartet seit wenigen Stunden eine Demo zum Remake, in der ihr die erste Mission und somit den Angriff auf den Mako-Reaktor spielen könnt.

