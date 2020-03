Need for Speed Heat: Neue Fahrzeuge und Events – Details und Termin zum März-Update

Auch im März wird "Need for Speed: Heat" mit einem neuen Content-Update erweitert. Welche Inhalte euch damit erwarten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Electronic Arts erweitert das Rennspiel „Need for Speed Heat“ am morgigen 3. März 2020 mit einem Update, das ein neues Fahrzeug-Pack in das Spiel bringt. Einen Teil davon könnt ihr kostenlos laden. Aber auch kostenpflichtige Inhalte sind dabei.

Zu den weiteren Bestandteilen des Updates für „Need for Speed: Heat“ zählen Herausforderungsreihen, Charakter-Outfits, Tuningelemente und Individualisierungen. Nachfolgend haben wir die Übersicht für euch:

Schwarzmarkt-Car-Pack 1

Kostenlos – Aston Martin DB11 Volante (2018) Wagenbezogene Story mit Voice-Over 6 Herausforderungsreihen (3-5 Stunden Spielzeit) mit einer Mischung aus bekannten Inhalten (Aktivitäten) und exklusiven, neuen Events Charakter-Outfits Tuningelemente Individualisierungen

Kostenpflichtig – McLaren F1 (1993) Wagenbezogene Story mit Voice-Over 6 Herausforderungsreihen (3-5 Stunden Spielzeit) mit einer Mischung aus bekannten Inhalten (Aktivitäten) und exklusiven, neuen Events Charakter-Outfits Tuningelemente Individualisierungen



Im Zuge der Schwarzmarktlieferungen werdet ihr im Rennspiel Raziel kennenlernen. Er ist ein Underground-Autohändler, der zwei Arten von Wagen importiert: Kostenlos erhältliche Varianten bereits vorhandener Autos sowie neue Modelle, die ihr mit Echtgeld kaufen könnt. Abgeholt werden sie allesamt bei einem Frachtcontainer in Port Murphy.

Im Zuge der Freischaltung startet ihr in „Need for Speed: Heat“ eine Geschichte, die an den jeweiligen Wagen angelehnt ist. Letztendlich sollt ihr für Raziel etwas erledigen.

Schließt ihr die Herausforderungen ab, erhaltet ihr Belohnungen wie Optiktuning-Teile für euren neuen Wagen, Charakter-Outfits und zum Wagenthema passende Effekte. „Im Laufe der Ereignisse werden die Spieler außerdem neue Events entdecken, die nach Abschluss der Schwarzmarkt-Herausforderung wiederholt werden können“, so Electronic Arts in der heutigen Pressemeldung.

