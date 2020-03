Final Fantasy VII Remake: Geschichte in sich abgeschlossen – Handlung soll auch Fans des Originals überraschen

Offiziellen Angaben zufolge wird die erste Episode des "Final Fantasy VII Remakes" mit einer in sich abgeschlossenen Geschichte versehen. Darüber hinaus soll die Handlung auch Veteranen mit diversen neuen Details überraschen.

In wenigen Wochen wird die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Passend zum bevorstehenden Release verlor Produzent Yoshinori Kitase ein paar Worte über die Handlung und wies darauf hin, dass die Geschichte der ersten Episode auch Fans des Originals mit frischen Details überraschen wird.

Laut Kitase gibt es nun mehr Details zu den Hintergründen der Hauptcharakere Cloud, Sephiroth, Aerith oder Tifa. Auch die verschiedenen Nebencharaktere sollen jetzt eine wichtigere Rolle spielen und mehr Persönlichkeit spendiert bekommen. „Auch wenn es eine Geschichte ist, die die Leute vielleicht kennen, so fühlt sie sich dennoch wirklich neu, frisch und einzigartig für die Personen an, die das Original gespielt haben“, so Kitase.

Die erste Episode fungiert als Standalone-Geschichte

„Die andere Sache besteht natürlich darin, das Ganze als eine eigenständige Geschichte zu sehen. Das Ende von Migar fungiert als eigenes Spiel. Wir haben tatsächlich eine Reihe von Änderungen bei der Umgestaltung des Spiels vorgenommen, um dem Spiel bis zum Ende einen wirklich großen Höhepunkt zu geben zu spendieren“, führte Kitase mit einem Blick auf die Handlung aus.

Und weiter: „Natürlich wurde die Balance zwischen den Bosskämpfen, dem Charakterwachstum und all dem optimiert und angepasst, um mit diesem Rhythmus und dem großen Finale am Ende zu funktionieren.“

In Europa wird die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ ab dem 10. April 2020 für die PlayStation 4 erhältlich sein.

Quelle: Mirror

