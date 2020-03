Final Fantasy VII Remake: Soll das Original nicht ersetzen – Optionale Quests auf dem Niveau der Hauptmissionen

In wenigen Wochen wird die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ endlich das Licht der Welt erblicken. Daher ist wohl nachvollziehbar, dass sich der verantwortliche Game Director Tetsuya Nomura in diesen Tagen zu einem gefragten Gesprächspartner entwickelt.

Im Interview mit der japanischen Famitsu sprach Nomura über die von den Entwicklern verfolgten Ziele und wies darauf hin, dass es mit dem „Final Fantasy VII Remake“ keineswegs darum geht, das legendäre Original aus dem Jahr 1997 zu ersetzen. Stattdessen sollen die beiden Titel friedlich koexistieren, wobei die Neuauflage ihre Wurzeln zu jedem Zeitpunkt respektiert.

Qualität der Nebenmissionen ein wichtiger Faktor

Ein weiteres Thema, über das Nomura sprach, waren die Nebenmissionen, die abseits der Haupthandlung zu finden sind. Laut Nomura wollte das für das „Final Fantasy VII Remake“ verantwortliche Entwicklerteam ursprünglich eine höhere Anzahl an optionalen Quests einbauen. Im Endeffekt entschieden sich die Macher allerdings für eine geringere Anzahl an Nebenmissionen.

Zum Thema: Final Fantasy VII: Könnte für kommende Generationen ein weiteres Mal neu aufgelegt werden

Durch diese Entscheidung war es den Entwicklern möglich, optionale Missionen zu entwerfen, die den Missionen der Haupthandlung in nichts nachstehen und von entsprechender Bedeutung sind. Die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ wird am 10. April 2020 zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht und konzentriert sich auf die Geschehnisse in Midgar.

Die Arbeiten an der zweiten Episode werden laut offiziellen Angaben nach der Veröffentlichung der ersten Episode anlaufen. Auf wie viele Episoden es das Remake zu „Final Fantasy VII“ unter dem Strich bringen wird, ist aktuell noch unklar.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake